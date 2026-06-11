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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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609
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Священнику рассказали, что такое OnlyFans, и его реакция оказалась бесценной

Священник Алексей Филюк назвал OnlyFans и откровенные фото в соцсетях блудом и грехом.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Грех ли зарабатывать деньги на OnlyFans, публикуя "клубничку": священник Филюк ответил

Грех ли зарабатывать деньги на OnlyFans, публикуя «клубничку»: священник Филюк ответил / © Associated Press

Популярный в Украине священник-блогер Алексей Филюк эмоционально обратился к молодежи. Он «разнес» OnlyFans и открытые фото девушек в соцсетях.

Об этом священник рассказал в интервью блогеру Олегу Кукляку.

Блогер спросил Филюка, каково его мнение о девушках, публикующих в соцсетях свое обнаженное тело или продающих свои фотографии 18+ на OnlyFans.

Как выяснилось, священник не знал, что такое OnlyFans. Однако после объяснения собеседника Филюк был категоричен — это, конечно, грех.

«Так такое не делайте, девушки, ребята. Это греховное такое. Это блуд, это разврат. Лучше голубцы лепите. Это блуд, это грех. Слово Божие это осуждает. Это прелюбодеяние. Христос говорит — это прелюбодеяние глазами сердца. В сердце прелюбодействовали, глазами прелюбодействовали. Это грех. То есть Онлифансом заниматься — это грех, и это плохо», — эмоционально заявил святой отец.

Ранее священник Филюк предупредил о «большой цене», если вы решили гадать на таро.

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Дата публикации
Количество просмотров
609
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