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Священнику рассказали, что такое OnlyFans, и его реакция оказалась бесценной
Священник Алексей Филюк назвал OnlyFans и откровенные фото в соцсетях блудом и грехом.
Популярный в Украине священник-блогер Алексей Филюк эмоционально обратился к молодежи. Он «разнес» OnlyFans и открытые фото девушек в соцсетях.
Об этом священник рассказал в интервью блогеру Олегу Кукляку.
Блогер спросил Филюка, каково его мнение о девушках, публикующих в соцсетях свое обнаженное тело или продающих свои фотографии 18+ на OnlyFans.
Как выяснилось, священник не знал, что такое OnlyFans. Однако после объяснения собеседника Филюк был категоричен — это, конечно, грех.
«Так такое не делайте, девушки, ребята. Это греховное такое. Это блуд, это разврат. Лучше голубцы лепите. Это блуд, это грех. Слово Божие это осуждает. Это прелюбодеяние. Христос говорит — это прелюбодеяние глазами сердца. В сердце прелюбодействовали, глазами прелюбодействовали. Это грех. То есть Онлифансом заниматься — это грех, и это плохо», — эмоционально заявил святой отец.
Ранее священник Филюк предупредил о «большой цене», если вы решили гадать на таро.