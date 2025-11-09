"Святой Грааль" стоматологии: ученые создали супер-гель, восстанавливающий зубную эмаль

Ученые изобрели способ вернуть зубам их природную прочность / © unsplash.com

Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) разработали новый гель на основе белка, который может восстанавливать зубную эмаль, имитируя естественные процессы роста в организме.

Об этом пишут Science alert и SciTechDaily.

По словам ученых, для создания геля, способного восстанавливать зубную эмаль, был использован недавно разработанный материал, предлагающий потенциальный прорыв как в профилактическом, так и восстановительном уходе за зубами.

Этот гель можно быстро нанести на зубы тем же методом, который стоматологи используют для традиционного фторирования (Фторирование — это стоматологическая процедура, во время которой на зубы наносят специальные фторсодержащие препараты для укрепления эмали и профилактики кариеса).

Новый раствор может заполнять трещины в зубах и наноситься поверх обнаженного дентина (костовидной массы зуба, под эмалью).

«Когда наш материал наносится на эмаль или на оголенный дентин, он способствует росту кристаллов комплексным и организованным образом, восстанавливая архитектуру нашей природной здоровой эмали», — говорит фармацевтический ученый Абшар Хасан из Ноттингемского университета в Великобритании.

Кариес настолько серьезная проблема со здоровьем, что в течение многих лет ученые тестируют и разрабатывают способы замены изношенной эмали. Разрушение эмали является основной причиной кариеса и связано со стоматологическими проблемами, поражающими почти 50% населения мира. Эти проблемы могут привести к инфекциям и потере зубов, а также могут быть связаны с такими болезнями, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

«Воспроизведение природной эмали для восстановления зубов много лет было своеобразным „Святым Граалем“ для ученых в области стоматологии», — отмечает член комитета по здравоохранению и науке Британской стоматологической ассоциации Пол Хаттон.

По мнению британских ученых, однажды человечество даже сможет выращивать целые зубы в лабораторных условиях, готовые к пересадке в полость рта. Однако сейчас новый гель — одна из самых перспективных разработок стоматологии на сегодняшний день.

