Связано с деньгами: почему нельзя возвращать пустую посуду после угощения

Издавна соседей и друзей угощали домашней едой. Во многих странах при переезде приносят посуду с разнообразными блюдами, чтобы поздравить новоприбывших. Почему посуду после этого нельзя возвращать пустой – читайте в материале ТСН.ua.

В Украине также довольно популярна традиция угощать на большие праздники одиноких людей, живущих по соседству пенсионеров. После застолья судочки, конечно, возвращают. Однако издавна наши предки верили, что такая посуда не должна пустовать.

Как лучше возвращать посуду после угощения

В судок, тарелку, форму для выпечки или лоток, где соседи передали продукты, нужно что-то положить. Например, это могут быть сладости для детей (конфеты, печенье и т.д.) или простая благодарственная записка.

Если вернуть такую посуду пустой, могут возникнуть проблемы с финансами. А еще такие опрометчивые действия по народным приметам могут привести к ссоре с человеком, который принес угощение.

Кроме этого, позаботьтесь, чтобы посуда была тщательно вымыта. Вода помогает не только смыть грязь, но и избавиться от энергетики, которую не хочется передавать другим.

Почему нельзя возвращать пустую посуду

Согласно поверьям, давно вплевшимся в культуру украинского народа, такие действия могут привести к:

проблем с финансами — после такого человека, вернувшего пустую посуду, ждут неприятности с деньгами, бедность. А вот если положить в лоток или тарелку сладости и повернуть назад, то это прибавит достаток в семье.

утечки энергии – пустоту считают неестественным проявлением вещей, поэтому даже в пустой посуде остается энергия. Если не положить внутри вообще ничего (даже небольшую записку), то часть энергии перейдет другому человеку. Это может привлечь как маленькие проблемы, так и огромные трудности в жизни.

ухудшение отношений — если проявить уважение к угостившему человеку, отношения с ним в будущем улучшатся и могут даже перерасти в сильную дружбу, а вот пустая посуда, наоборот, ухудшает отношения, ведет к ссорам.

Интересно, что эти приметы касаются не только посуды. Если одалживали чемодан, его также лучше не возвращать пустым. Все, что человек берет, а затем возвращает с благодарностью или презентом, возвращается в двукратном размере. А если решили подарить посуду, уложите внутрь монету. Тогда такой подарок принесет изобилие и счастье.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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