Сын после смерти матери нашел лотерейный билет и выиграл ошеломляющую сумму

Лиам Картер и фото его мамы. Фото: Aberdeen Live

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Лиам Картер из шотландского Абердина пережил невероятный момент, когда во время разбора вещей покойной матери нашел в кухонном ящике ее лотерейный билет — с выигрышем в 18 043 фунта (988 тысяч гривен). Как выяснилось, Энн Картер выиграла эти деньги всего через два дня после своей смерти.

Об этом сообщило издание Aberdeen Live.

34-летний Лиам нашел билет EuroMillions в конверте с запиской: «Sat draw — don’t forget!» («Розыгрыш в субботу — не забудь!»). Сначала мужчина не обратил на это внимания, но потом решил проверить билет через приложение Национальной лотереи. После сканирования его попросили позвонить на горячую линию, где и объявили о выигрыше.

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«Когда мне сообщили сумму, я просто онемел. Это было как сон. Мама играла каждую неделю и всегда говорила, что если когда-нибудь выиграет, деньги достанутся мне. Теперь мне кажется, что это ее последний подарок», — отметил Лиам.

В билете совпали пять из семи номеров (20, 27, 35, 35, 39, 48). Он решил потратить средства на первый взнос за квартиру — так, как хотела его мать.

Напомним, мужчина рассказал, чем закончилась покупка свитера в секондгенде.