Сын продал свое имущество и путешествует с парализованной матерью, нося ее на спине — фото, видео

31-летний китаец получил похвалу за образцовую преданность сына после того, как продал свое имущество, чтобы путешествовать по стране со своей парализованной матерью, нося ее на спине так же, как она носила его, когда он был ребенком.

Об этом пишет Oddity Central.

Сяо Ма было всего восемь лет, когда его родители попали в ужасную автокатастрофу, которая унесла жизнь его отца, а мать оставила неспособной двигаться. Он и его старшая сестра были вынуждены сами заботиться о себе, а также своей матери, которой позже диагностировали церебральную атрофию, как следствие автокатастрофы. Подрастая, он работал в полях, собирая хлопок, был учеником в разных областях и открыл собственный ресторан в Синьцзяне. Большая часть заработанных денег уходила на выздоровление матери, и его упорный труд, казалось, окупился, поскольку женщина постепенно смогла покинуть постель, ставшую ее тюрьмой, сесть в колесное кресло и даже сделать несколько небольших шагов. Однако несколько лет назад Сяо Ма получил ужасную весть о том, что церебральная атрофия его матери не только неизлечима, но и прогрессирует быстрыми темпами. Именно тогда он решил максимально использовать время, которое ему осталось с ней.

Вместо того чтобы сосредоточиться на своем бизнесе, Сяо Ма решил продать свой дом и машину, чтобы он мог брать мать в путешествии по Китаю. Ее мозг сравним с мозгом маленького ребенка, поэтому Ма хочет проводить с ней как можно больше времени, пока она еще может ценить эти моменты. Они посетили гору Тяньшань, озеро Тяньчи и другие места в Синьцзяне, а также пекинскую площадь Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Пожилая женщина уже не может говорить, но она всегда улыбается, когда они путешествуют, что очень радует ее сына, который говорит, что она грустила, когда была прикована к постели.

"Любовь не ждет, сыновнее благочестие никогда не опаздывает, а действие — лучший ответ", — недавно сказал Сяо Ма. "Моя мама носила меня на руках, когда я был ребенком, а теперь я ношу ее".

Сяо Ма с мамой

Фотографии 31-летнего мужчины, несущего свою мать на спине по площади Тяньаньмэнь, стали вирусными в китайских социальных сетях, привлекая внимание миллионов людей, но Сяо Ма носит свою мать с инвалидностью уже много лет и документирует их путешествия с помощью коротких видеороликов, размещенных на Douyin, китайская версия TikTok. Фактически поддержка его поклонников является главной причиной того, что Ма может позволить себе продолжать путешествовать со своей матерью.

"Дом там, где моя мать", — ответил Сяо Ма на вопрос, когда он планирует вернуться домой, добавив, что не хочет жить с сожалением о последних годах жизни своей матери на этой земле.

Напомним, близняшки, разлученные в роддоме, встретились впервые за 30 лет и сделали досадное открытие. После воссоединения сестры даже начали совместный бизнес, но история не закончилась счастливо.

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