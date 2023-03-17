Сын ради развлечения сделал тест ДНК и разоблачил свою маму в измене: папой оказался его дядя

Мужчина поделился горькой историей, как приобрел тест ДНК ради развлечения и разоблачил свою мать в измене.

Свою историю он рассказал на Reddit, передает Mirror.

Результат теста классифицировал отца как его "сводного брата". 19-летний пользователь отметил, что никогда не сомневался, кто его папа, поскольку они очень похожи.

Впрочем, он имеет 24,6% ДНК со своей двоюродной сестрой, что предполагает, что она является его сводной сестрой, поскольку двоюродные братья обычно имеют около 12%.

"Мой дядя, отец моей двоюродной сестры, брат моего отца – это мой папа. Реальность ударила меня по лицу, как мешок с кирпичом. Я сидел в своей комнате в течение часа в полном шоке, а потом меня охватило чувство гнева. Мне нужны были ответы", – поделился он.

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Недолго думая, он показал маме результаты ДНК и спросил ее, не изменяла ли она папе с дядей Дэвидом.

"Я никогда не видел, чтобы кто-то так быстро бледнел. Она выглядела ошеломленной. Моя мама упала на землю и плакала, умоляя меня не говорить папе", — поделился мужчина.

Далее он рассказал, как позвонил своей двоюродной сестре, а на самом деле сводной сестре, чтобы все ей рассказать.

"Она закончила разговор криком. Отец (теперь дядя) пришел домой и ввалился в мою комнату, спрашивая, что произошло с мамой. Я ему тоже все рассказал. Он ничего не сказал. Он вышел из комнаты, а я запер дверь. В течении следующих нескольких часов я слышал, как вся моя семья разваливается за моей дверью. Я слышал, как мой отец и дядя Дэвид начали драться. Полный хаос", — рассказал юзер.

Он добавил, что чувствует себя дерьмом, поскольку разрушил семью: "Я знаю, что это не моя вина, но я не могу избавиться от ощущения, что это все из-за меня.

Напомним, мужчина случайно узнал, что женат на родной сестре. Теперь он не знает, как жить дальше с избранницей.

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