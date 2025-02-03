Сын сдал собственного отца полиции после того, как увидел тревожную находку в его телефоне – фото

Мужчина предложил помощь, но не был готов к открытию.

Американец несет ответственность за арест своего отца после того, как увидел ужасную находку, пытаясь помочь с его телефоном. Если случай китайского школьника, сдавшего своего папу за наркотики в рамках мести за нагоняй о невыполнении домашнего задания, кажется более невинным и даже забавным, то в этом случае все гораздо тревожнее.

Как сообщает Unilad, 63-летний Джин Фоллин из Флориды, США, обратился к своему сыну, 30-летнему Джареду, с просьбой помочь ему получить доступ к своему аккаунту Gmail после того, как он был заблокирован.

Однако Джаред выяснил, что была очень уважительная причина, почему его отец не имел доступа к своей учетной записи. Мужчина обнаружил, что его отец хранил почти 1000 файлов с детской порнографией.

Google обозначил аккаунт Gmail через незаконные изображения детей на его Google Фото, согласно его показаниям под присягой при аресте.

Совершив ужасную находку, Джаред сообщил полицию о том, что он нашел в телефоне своего отца.

Через месяц после этого Национальный центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям отправил наводку в оперативную группу по борьбе с Интернет-преступлениями против детей офиса шерифа округа Пинеллас после того, как аккаунт Google был замечен за загрузку детской порнографии в папку Google Фотографий.

Детектив офиса шерифа сообщил об этом полицейскому управлению города Кеннет Сити, что привело к запросу в суд на IP-адрес, который позже подтвердил, что пользователем аккаунта был Джин Фоллин.

Джин Фоллин / Фото: GoFundMe

После этого детективы получили ордер на обыск аккаунта Фоллина и обнаружили 952 тревожных файла с участием детей. Эти изображения были загружены в период с 13 марта 2023 года по 10 сентября 2024 года. Некоторые из обнаруженных изображений касались девочек в возрасте до пяти лет.

Фоллин был арестован 28 января в 2025 году за хранение детской порнографии. В показаниях под присягой во время допроса в полиции Кеннет-Сити говорится, что он признался в "сохранении детской порнографии".

Фоллину выдвинули 20 обвинений в совершении тяжких преступлений, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Джин Фоллин / Фото: Kenneth City Police Dept

В четверг, 30 января, он был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 100 000 долларов. Пока что неизвестно, признал ли он свою вину.

Напомним, женщину в Севастополе наказали за сообщения в соцсети. Она стала первой женщиной, наказанной по новому российскому закону, запрещающему "пропаганду отказа от деторождения".

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