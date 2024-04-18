Сыновья женщины родились с разницей в 24 дня: как так произошло (фото)

Она воспитывает их как близнецов.
32-летняя женщина получила больше, чем рассчитывала, когда забеременела одновременно с суррогатной матерью. Теперь у нее двое сыновей, родившихся с разницей всего в 24 дня.
Об этом пишет Mirror.
Дженна Эррера пережила пять выкидышей в течение 10 лет, прежде чем она и ее 39-летний партнер Джо решили воспользоваться услугами суррогатной матери, чтобы создать семью.
Пара была очень счастлива, когда их суррогатная мама, которой также 32 года, забеременела их биологическим ребенком, использовав яйцеклетку Дженны и сперму Джо в начале 2023 года. Потом последовал шок, когда всего через четыре недели Дженна узнала, что она тоже беременна. В октябре в прошлом году обе женщины родили здоровых мальчиков с разницей менее месяца, что сделало Дженну и Джо родителями "двойни".
Дженна родила сына Джозефа 1 октября в 2023-м, а суррогатная мать родила Александра всего через 24 дня. И хотя мальчики на самом деле не являются близнецами, счастливые супруги решили воспитывать их так, будто они близнецы, поскольку это просто "имеет смысл" для их семьи.
Мама, которая вместе с Джо является совладелицей финансовой группы в Калифорнии, США, сказала: "Теперь у нас двойня – это вдвое больше радости, но в пять раз больше работы! Мы с суррогатной матерью разговаривали каждый день – и на 12 неделе я решила сказать ей, что тоже беременна. Она очень радовалась за меня. Мы сразу почувствовали, что нам очень комфортно быть беременными одновременно – потому что она дружит с нашими хорошими друзьями. Я не хотела говорить ей, пока мы не были на хорошем сроке беременности – мы не хотели, чтобы она испытывала стресс или волновалась. Это много работы, но оно того стоит".
У Дженны, которая также воспитывает две дочери от предыдущих отношений, первые три выкидыша случились один за другим в 2013 году, но врачи не могли назвать причину. В конце концов, ей сказали, что у нее гормональный дефицит, но также, что ее шансы забеременеть и сохранить беременность – в основном зависят от "везения".
В 2022 году они с Джо решили, что хотят иметь собственного ребенка, и начали пытаться забеременеть естественным путем, что, к сожалению, привело к еще двум выкидышам в течение девяти месяцев.
В это время они решили попробовать суррогатное материнство и обратиться к суррогатной матери в Колумбии, которая не пожелала называть свое имя. Дженна сказала, что она все еще остается близкой подругой с суррогатной матерью даже после рождения сыновей. Она объяснила: "Мы также планируем много семейных путешествий с нашей суррогатной матерью. Мы разговариваем каждый день. Мы очень близки".
Хотя двое ее мальчиков на самом деле не являются близнецами, Дженна верит, что они происходят из "одной партии яйцеклеток", поэтому считает, что в результате они могут быть похижими на близнецов. Она сказала: "Я думаю, что они происходят из одной партии яйцеклеток – у меня не было цикла между каждым изъятием – поэтому я не знаю, будут ли они похожи на близнецов. Мне очень интересно посмотреть. Мой муж музыкант – он захочет, чтобы они играли на барабанах. Моя семья более спортивная и конкурентная – мы просто хотим, чтобы они делали то же самое. С одним ребенком так легко, с двумя я немного волнуюсь".
Напомним, женщина родила двойню с разницей в 22 дня. Один из малышей, к сожалению, не выжил.
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