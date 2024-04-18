Сыновья женщины родились с разницей в 24 дня: как так произошло (фото)

32-летняя женщина получила больше, чем рассчитывала, когда забеременела одновременно с суррогатной матерью. Теперь у нее двое сыновей, родившихся с разницей всего в 24 дня.

Об этом пишет Mirror.

Дженна Эррера пережила пять выкидышей в течение 10 лет, прежде чем она и ее 39-летний партнер Джо решили воспользоваться услугами суррогатной матери, чтобы создать семью.

Пара была очень счастлива, когда их суррогатная мама, которой также 32 года, забеременела их биологическим ребенком, использовав яйцеклетку Дженны и сперму Джо в начале 2023 года. Потом последовал шок, когда всего через четыре недели Дженна узнала, что она тоже беременна. В октябре в прошлом году обе женщины родили здоровых мальчиков с разницей менее месяца, что сделало Дженну и Джо родителями "двойни".

Дженна родила сына Джозефа 1 октября в 2023-м, а суррогатная мать родила Александра всего через 24 дня. И хотя мальчики на самом деле не являются близнецами, счастливые супруги решили воспитывать их так, будто они близнецы, поскольку это просто "имеет смысл" для их семьи.

Родные братья родились с разницей в 24 дня / Фото: SWNS

Мама, которая вместе с Джо является совладелицей финансовой группы в Калифорнии, США, сказала: "Теперь у нас двойня – это вдвое больше радости, но в пять раз больше работы! Мы с суррогатной матерью разговаривали каждый день – и на 12 неделе я решила сказать ей, что тоже беременна. Она очень радовалась за меня. Мы сразу почувствовали, что нам очень комфортно быть беременными одновременно – потому что она дружит с нашими хорошими друзьями. Я не хотела говорить ей, пока мы не были на хорошем сроке беременности – мы не хотели, чтобы она испытывала стресс или волновалась. Это много работы, но оно того стоит".

У Дженны, которая также воспитывает две дочери от предыдущих отношений, первые три выкидыша случились один за другим в 2013 году, но врачи не могли назвать причину. В конце концов, ей сказали, что у нее гормональный дефицит, но также, что ее шансы забеременеть и сохранить беременность – в основном зависят от "везения".

В 2022 году они с Джо решили, что хотят иметь собственного ребенка, и начали пытаться забеременеть естественным путем, что, к сожалению, привело к еще двум выкидышам в течение девяти месяцев.

В это время они решили попробовать суррогатное материнство и обратиться к суррогатной матери в Колумбии, которая не пожелала называть свое имя. Дженна сказала, что она все еще остается близкой подругой с суррогатной матерью даже после рождения сыновей. Она объяснила: "Мы также планируем много семейных путешествий с нашей суррогатной матерью. Мы разговариваем каждый день. Мы очень близки".

Дети Дженны / Фото: SWNS

Хотя двое ее мальчиков на самом деле не являются близнецами, Дженна верит, что они происходят из "одной партии яйцеклеток", поэтому считает, что в результате они могут быть похижими на близнецов. Она сказала: "Я думаю, что они происходят из одной партии яйцеклеток – у меня не было цикла между каждым изъятием – поэтому я не знаю, будут ли они похожи на близнецов. Мне очень интересно посмотреть. Мой муж музыкант – он захочет, чтобы они играли на барабанах. Моя семья более спортивная и конкурентная – мы просто хотим, чтобы они делали то же самое. С одним ребенком так легко, с двумя я немного волнуюсь".

Дженна с детьми / Фото: SWNS

Напомним, женщина родила двойню с разницей в 22 дня. Один из малышей, к сожалению, не выжил.

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