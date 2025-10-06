Сыр с муравьями стал настоящим хитом: как его производят и цена

Реклама

Taiada Silvania — это уникальный сыр, изготовленный одним производителем в муниципалитете Касапава в Сан-Паулу, Бразилия, который решил, что смешать молоко с муравьями-листорезами будет отличной идеей.

Об этом пишет Oddity Central.

Камила Алмейда, владелица и основательница Estância Silvânia, придумала сыр Taiada Silvania во время мозгового штурма, чтобы привлечь туристов, интересующихся сельскими достопримечательностями. Она хотела создать что-то, что действительно отличало бы ее регион, и вспомнила, что местные жители издавна едят муравьев-листорезов как часть местной кухни.

Поскольку ее ферма производит сыр, она решила, что будет интересно добавить несколько поджаренных муравьев в один из лучших сыров, и она не ошиблась. Сегодня Taiada Silvania известен по всему миру и получил несколько международных наград, в частности во Франции.

Бразильские коренные народы потребляли муравьев на протяжении веков, а может, и дольше, а писатель Монтейро Лобато как-то назвал этих животных «бразильской икрой», так что Алмейда не была совершенно безумной, когда добавила их в свой сыр Taiada Silvania. Но что удивило даже создателя сыра, это успех, которым он пользовался сразу после запуска в 2021 году.

«Мы поджариваем муравьев перед тем, как добавить их в сыр во время процесса формирования, являющегося одним из этапов процесса», — рассказала Камила Алмейда в интервью Globo. «Это собственно было огромным вызовом, потому что в другое время работать с ними невозможно; только во время процесса формирования мы можем их использовать».

Сыр Taiada Silvania / © odditycentral.com

Созданный специально для Mondial du Fromage et des Produits Laitiers 2021 во французском городе Тур, Taiada Silvania получил бронзовую медаль, а ее автор получила приглашение представить деликатес на выставке Salon du Fromage в Париже в следующем году. Это было только начало, ведь с тех пор сыр с муравьями был отмечен на конкурсах сыра по всей Южной Америке, а также получил большое количество поклонников в Бразилии.

Изготовленный из сырого молока А2 от коров породы гир, выращенных на пастбищах и поджаренных муравьев, Taiada Silvania — это сладкий, твердый сыр с нотками миндаля и каштанов, легким ароматом фенхеля и безошибочным хрустом муравьев. Он продается примерно за 200 бразильских реалов ($38) за килограмм.

