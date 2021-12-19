Сюрприз не удался: мужчина сделал тату на годовщину свадьбы, но ошибся с датой

Видео с неудачным сюрпризом уже набрало более двух миллионов просмотров.

Звезда TikTok Эшли Карлевато выложила в Сети видео, в котором рассказала, что ее муж ушел на татуировку даты их свадьбы на руке на годовщину, но он ошибся с датой.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Отмечается, муж Эшли хотел сделать что-нибудь приятное, чтобы отметить их первую годовщину свадьбы, поэтому пошел в тату-салон, чтобы выбить дату свадьбы на его руке. Он решил, чтобы "01.01.19" на 1 января 2019 было написано римскими цифрами. Но тату-мастер не понял до конца мужчины, поскольку вместо этого у него осталось "11. 9. 19".

Эшли выложила клип для своих поклонников в Интернете, которое нашла в Сети после досадного инцидента, и шутливо подписала: "Я знала, что должна была найти его в Google!".

Видео набирает популярность в Сети. Его уже просмотрели более двух миллионов человек. Этот случай порадовал пользователей соцсети, они активно его комментируют:

"Никогда не делайте одинаковые татуировки со своим S/O. Это вредит отношениям. Я знаю слишком много тех, у кого совпадают, и они либо больше не вместе, либо они постоянно ссорятся и ссорятся".

Я хочу сделать татуировку наших римскими цифрами, но я БОЮЮ этого, что произойдет".

"Мой муж должен был сделать татуировку на дате нашей свадьбы (23.02.19), а оказалось, что на самом деле он сделал 33.02.19".

"У меня дата рождения моей дочери римскими цифрами и я проверил миллион раз, чтобы убедиться, что она верна"

Ранее сообщалось, что 21-летняя модель Елена Елдиз опубликовала в TikTok видео, где поделилась неприятной ситуацией, которая с ней сложилась. Девушка рассказала, что ее близкая подруга не пригласила Елену на свою свадьбу, потому что ей показалось, что та в своем платье выглядит слишком хорошо для такого действа.

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