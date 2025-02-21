Сюрприз со скелетом в шкафу: как подарок тети оказался бомбой замедленного действия

После рождественского презента жизнь женщины никогда не будет прежней.

Весь мир женщины рухнул после того, как тетя купила ей на Рождество тест ДНК.

Своей историей она поделилась на Reddit.

Вдохновленная желанием узнать о наследии своей семьи, она прошла тест, отправила его обратно в лабораторию и месяцами ждала результатов в своем почтовом ящике.

Но все изменилось с тех пор, как она прочла полученное письмо.

"Я узнала, что мой папа не является моим биологическим отцом. Сестра моего папы подарила мне ДНК-тест на праздники. Я прошла его и обнаружила, что не являюсь родственницей моей тети, то есть не являюсь родственницей моего папы", — написала она.

Еще одним шокирующим открытием стало то, что она узнала, что имеет более 10 сводных братьев и сестер, а ее биологический отец на самом деле является донором спермы.

Она добавила: "Мои родители месяцами говорили, что результаты были неточными, называли меня вруньей перед моей сестрой, и что все это мусор. Потом наконец-то признали, что это правда после шести месяцев лжи. Теперь у нас ужасные отношения".

Хотя большинство пользователей выразили свое сочувствие, другие считают, что тетя спланировала это с самого начала, считая, что она заслуживает знать правду о своей семье: "Тетя знала и тетя не любит маму", "Человек, на которого я бы разозлилась – это твоя тетя, она не имела права так делать".

В обновленной версии женщина добавила: "У нас и раньше с папой не было хороших отношений из-за его характера и сексистских комментариев, когда мы с сестрой были подростками, и именно тогда мы начали отстаивать свои права. Я точно понимаю, почему они не сказали нам; на самом деле ложь еще больше разрушила наши отношения. Брат моего отца прошел через процесс усыновления (трудное время, его сын имел зависимость при рождении), и я на 95% уверена, что мой отец никогда не рассказывал брату ничего о своих проблемах с бесплодием и о том, что мы были зачаты от донора спермы. Страдания в одиночестве".

Напомним, дочь во время уборки узнала правду о своих покойных родителях. Женщина возмущена ложью близких.

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