Сюрприз в грязном белье: полиция расследует странную кражу

Украденное золото нашли через пять дней, но полиция продолжает искать воров.

Большая часть золота, украденного из дома в индийской деревне Кумаранеллур, была неожиданно найдена в утром четверга, 27 февраля в корзине для грязного белья на заднем дворе.

Об этом пишет On Manorama.

По информации издания, кража произошла в субботу, 22 февраля, в доме семьи Чаккингал. В тот день все семейство отправилось совершить ритуальное омовение, но доехать до места проведения ритуала они не успели. В дороге семья получила сообщение, что в их дом проникли воры. Вернувшись хозяева увидели двери нараспашку, в доме были разбросаны все вещи, а ценности, хранившиеся в коробках под кроватью, пропали.

Другое индийское издание Haryana сообщает, что семья подала заявление в полицию, указав, что лишилась имущества "на тысячи долларов".

"По словам членов семьи, из дома пропало 120-150 г золота, 1,5 кг серебра и 42 000 рупий наличными [примерно 480 долларов США – ред.]", — говорится в публикации.

В полиции сообщили, что воры проникли в дом, разобрав черепицу на крыше, а потом вышли с украденными драгоценностями через двери.

Но к удивлению семьи, когда пять дней спустя они собрались постирать, то обнаружили в корзине для грязного белья, которая, как обычно, стояла на заднем дворе, пластиковый пакет, где были почти все украденные украшения.

"За исключением одного ножного браслета весом 16 граммов, мы вернули большую часть золота", — сказала мать семейства Сарина Чаккингал.

Когда семья сообщила о находке в местную полицию, правоохранители изъяли найденные драгоценности, заявив, что вернут ценности владельцам "после завершения юридических формальностей". Несмотря на возвращение ценностей, полиция намерена найти преступников и отдать их под суд за кражу со взломом.

Напомним, в Киеве сотрудник банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов. В банке были шокированы дерзкой кражей под прицелом видеокамер.

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