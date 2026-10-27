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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Сюрприз во время ремонта: супруги разобрали стену и нашли тайное послание, которому более ста лет

В США супруги во время ремонта дома обнаружили нераспечатанное письмо 1914 года, которое, как выяснилось, предназначалось жильцам соседнего дома.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Старое письмо

Супруги нашли в стене письмо 112-летней давности / © Фото из открытых источников

Супруги Кейт и Билл Пирс приобрели в 2022 году дом в стиле королевы Анны в американском городе Эванстон, штат Иллинойс. Здание построили еще в 1899 году. Новых владельцев привлекли ее исторические детали – башня, изогнутые молдинги и витражи. Однако настоящий сюрприз ждал их во время ремонта кухни.

Об этом рассказывает People.

Супруги решили переоборудовать бывший амбар дворецкого в ванную комнату. Для этого пришлось демонтировать встроенную конструкцию у стены, чтобы получить доступ к трубам. Именно тогда Кейт и Билл наткнулись на запыленный конверт, который кто-то оставил в доме много десятилетий назад.

"Он был нераспечатан и, очевидно, очень стар", - рассказала Кейт. На конверте было четыре марки, которые казались иностранными. Женщина призналась, что ей было почти неудобно открывать чужое послание, но любопытство возобладало.

Внутри оказалось письмо, написанное в 1914 году. Сначала супруги даже не могли определить, на каком языке они составлены. Кейт опубликовала находку в Instagram, и одна из подписниц помогла распознать шведскую и перевести текст.

Что было в письме

Послание адресовали женщине по имени Элс. Ее мать писала о повседневной жизни в Швеции, в частности вспоминала о здоровье отца, который плохо чувствовал себя и жаловался на боль в спине.

Однако через день-два после находки Кейт и Билл заметили неожиданную деталь: на конверте был адрес соседнего дома, а не их.

Сначала это удивило супругов. Владельцы считали, что историческое здание связано с ирландскими корнями, ведь в интерьере есть соответствующие мотивы. В то же время они предполагают, что здание могло сменить владельцев между 1899 и 1914 годами.

По версии Кейт, предыдущий житель мог получить письмо по ошибке или взяться передать его соседке Элс, но так и не сделал этого. Именно так она объясняет, почему конверт остался закрытым и пролежал в стене более ста лет.

Письмо оставили в доме

Кейт работает дизайнером интерьеров и рассказывает в соцсетях о ремонте старых домов. Находка привлекла внимание пользователей, особенно после того, как женщина поделилась историей вместе с рассказом о другой неожиданной детали, обнаруженной во время работ.

Несмотря на интерес к письму, супруги решили не забирать его с места, где он пролежал так долго. Кейт оформила послание в рамку и повесила в обновленной ванной комнате – недалеко от места, где его нашли.

По словам женщины, жизнь в историческом районе предполагает особое отношение к старым домам и их истории. Она считает, что сохранение письма на месте находки стало способом почтить и само послание, и прошлое зданию.

Старые дома скрывают неожиданные находки - последние новости

Во время ремонта дома в Великобритании нынешняя жительница нашла под лестницей письмо, оставленное в 1982 году десятилетней девочкой. Послание пролежало там 44 года , прежде чем женщина опубликовала его фото в Facebook и неожиданно отыскала автора. Так случайная находка превратилась в встречу с прошлым.

Иногда за старыми стенами хранятся не листы, а следы прежнего убранства. В британском коттедже, построенном в 1829 году, реставратор Хлоя Кемпстер во время подготовки камина к установке дровяной печи обнаружила большую настенную роспись , сделанную более полувека назад. Фреска десятилетиями оставалась скрытой за гипсокартоном, и теперь владелица дома размышляет, как сохранить ее во время дальнейшего ремонта.

А в американском штате Род-Айленд пара во время ремонта ванной комнаты обнаружила за стеной однодолларовую купюру и записку от предыдущего жителя, датированную 5 сентября 2008 года. Автор по имени Билли оставил ироническое пожелание будущему владельцу , пошутив о женщине по имени Пэт, для которой в очередной раз клеил обои. Находка развеселила новых жителей, решивших сохранить купюру и послания как память о людях, живших в доме к ним.

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