Сжала половой орган до смерти: женщина убила владельца жилья - какая просьба так разозлила квартирантку

Женщина схватила мужчину за половой орган и таскала его за собой, пока тот не потерял сознание.
В Нигерии 33-летняя женщина не рассчитала силы и так сжала владельцу квартиры яйца, что тот скончался. Причиной спора стала просьба мужчины заплатить за электроэнергию.
Об этом пишет издание ghanaweb.
Спикер полиции штата рассказала, что женщину задержали. Заявитель отметил, что между его братом и женщиной возник конфликт из-за неуплаты счета за свет. Брат погибшего рассказал, что женщина схватила мужчину за половой орган и таскала его за собой. После этого он втер сознание и был доставлен в больницу. Там медики констатировали его смерть.
Во время допроса подозреваемая рассказала, что домовладелец попросил ее заплатить за свет, но она настаивала, что не будет этого делать. Как она объяснила, что в снимаемой квартире не было воды. Женщина сказала, что пока не будет водоснабжения, она не собирается оплачивать за электропенергию.
Следствие по этому делу продолжается.
Напомним, врач установил неправильный диагноз и настаивал на удалении органа, которого у женщины не было.
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