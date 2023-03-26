Сжала половой орган до смерти: женщина убила владельца жилья - какая просьба так разозлила квартирантку

Женщина схватила мужчину за половой орган и таскала его за собой, пока тот не потерял сознание.

В Нигерии 33-летняя женщина не рассчитала силы и так сжала владельцу квартиры яйца, что тот скончался. Причиной спора стала просьба мужчины заплатить за электроэнергию.

Об этом пишет издание ghanaweb.

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Спикер полиции штата рассказала, что женщину задержали. Заявитель отметил, что между его братом и женщиной возник конфликт из-за неуплаты счета за свет. Брат погибшего рассказал, что женщина схватила мужчину за половой орган и таскала его за собой. После этого он втер сознание и был доставлен в больницу. Там медики констатировали его смерть.

Во время допроса подозреваемая рассказала, что домовладелец попросил ее заплатить за свет, но она настаивала, что не будет этого делать. Как она объяснила, что в снимаемой квартире не было воды. Женщина сказала, что пока не будет водоснабжения, она не собирается оплачивать за электропенергию.

Следствие по этому делу продолжается.

Напомним, врач установил неправильный диагноз и настаивал на удалении органа, которого у женщины не было.

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