Сжигают чучела и выбрасывают мебель: какими странными традициями встречают Новый год в мире

Накануне праздников эксперты подготовили подборку необычных новогодних традиций из разных стран. В список вошли обычаи, о которых большинство даже не догадываются — от ритуальных колоколов в Японии до круглых фруктов на Филиппинах.

Об этом сообщило издание Mirror.

Часть традиций имеет многовековую историю, другие сформировались относительно недавно, но все они символизируют желание оставить прошлое позади и начать год «с чистого листа».

В Эквадоре накануне Нового года в полночь сжигают чучела, набитые бумагой. Они олицетворяют события и персонажей уходящего года — от политиков до звезд поп-культуры. Этот обряд называется año viejo и призван «сжечь» все невзгоды последних 12 месяцев.

В Дании в конце года принято разбивать старые тарелки, швыряя их под двери друзей и родственников. Чем больше куча черепков возле дома, тем больше, по поверью, у хозяев удачи и верных людей рядом.

Совсем другое настроение царит в Японии, где Новый год встречают в тишине храмов. Буддийские колокола бьют 108 раз — по количеству человеческих страстей, от которых символически очищаются накануне нового цикла жизни.

На Филиппинах ставку делают на форму: круглые предметы, фрукты и одежда в горошек должны привлечь деньги и достаток. Особое значение имеет число 12 — столько круглых фруктов советуют съесть в полночь, чтобы каждый месяц года был счастливым.

В некоторых регионах Италии Новый год ассоциируется с радикальным «расхламлением». Старые вещи и даже мебель символически выбрасывают с балконов, правда, сейчас чаще всего ограничиваются мелкими предметами ради безопасности.

В странах Южной Америки — в частности в Мексике, Боливии и Бразилии — большое значение имеет цвет новогоднего белья. Красный связывают с любовью, белый — с миром, желтый — с удачей, а зеленый — с богатством. Обязательное условие — оно должно быть новым.

В Аргентине 31 декабря улицы превращаются в бумажный карнавал: старые документы и отчеты измельчают и выбрасывают из окон, символически прощаясь с прошлым годом.

А в Румынии фермеры на Новый год пытаются заговорить со своим домашним скотом — считается, что ответ животного предвещает счастливый год. Дополнительно злых духов отпугивают танцами в костюмах медведей.

