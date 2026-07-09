Таблетки или инъекции: ученые выяснили, какие препараты более эффективны для похудения

Таблетки / © pexels.com

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Ученые выяснили, какие препараты для похудения могут быть более эффективными – таблетки или инъекции. Результаты анализа охватывают 262 исследования с участием более 99 тысяч пациентов, принимавших препараты для снижения веса.

Об этом говорится в материале LAD BIBLE.

Особое внимание исследователи уделили препаратам класса GLP-1. Они имитируют действие гормона, выделяющегося после еды и передающего мозгу сигнал о насыщении.

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Благодаря этому препараты снижают аппетит и замедляют пищеварение. В сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью это может способствовать значительной потере веса.

Инъекции оказались более эффективными

По результатам анализа, наибольшее снижение веса в течение года продемонстрировало инъекционный препарат Mounjaro — около 19,9%.

Для сравнения, таблетки Wegovy обеспечивали понижение веса примерно на 10,9%.

Исследователи также установили, что Mounjaro был связан с наибольшим сокращением жировой массы – на 25,7%. В то же время он наносил и наибольшую потерю мышечной массы — примерно на 8,3%.

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Среди других препаратов высокие результаты показали экспериментальное средство CagriSema, таблетки орфорглипрона и комбинацию фентермина с топираматом.

CagriSema разрабатывает компания Novo Nordisk, которая также производит Wegovy. Пока препарат еще не получил одобрения.

Фентермин-топирамат доступен в США, однако не разрешен для использования в Европе.

В чем преимущество таблеток

Инъекционные препараты обычно нужно вводить еженедельно, что может быть проблемой для людей, боящихся игл.

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Таблетированная форма более удобна, хотя по эффективности снижения веса она пока уступает отдельным инъекционным препаратам.

В Великобритании уже появились первые таблетки Wegovy для похудения. Аптеки ожидают значительного спроса, хотя препарат пока недоступен из-за государственной системы здравоохранения NHS.

Wegovy показал дополнительные преимущества

Несмотря на более низкие показатели потери веса, у Wegovy были другие потенциальные преимущества.

Среди исследованных препаратов только его применение связывалось со снижением риска сердечного приступа на 28%, сердечной недостаточности — на 57%, а риска смерти по какой-либо причине — на 19%.

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В то же время, ученые предостерегают, что период наблюдения в исследованиях был относительно коротким. Поэтому они не смогли в полной мере оценить долгосрочную безопасность препаратов, их влияние на качество жизни, сердце и почки.

Ни одно из проанализированных средств также не продемонстрировало убедительного улучшения качества жизни или существенного снижения риска почечной недостаточности.

Препараты для похудения имеют противопоказания и побочные эффекты, поэтому их следует применять только после консультации с врачом.

Раньше говорилось, что меньше есть — не гарантия похудения, ведь на вес влияет не только количество пищи, но и баланс калорий, обмен веществ, гормоны, уровень физической активности, сон и стресс. Жесткие диеты часто не дают длительного результата, в то время как сбалансированное питание, движение и стабильный режим дня работают гораздо эффективнее.

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