Таинственная пена на пляжах: более 100 человек заболели, а море выбрасывает мертвую рыбу (фото)

Последние дни побережье Южной Австралии напоминает кадры из фильма-катастрофы: пляжи Вайтпинга и Парсонс покрыты густой желто-зеленой пеной, из моря выбрасывает мертвых осьминогов, рыб и морских драконов, а серферы жалуются на проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает The Guardian.

Местные власти были вынуждены закрыть популярные пляжи, а экологи и врачи пытаются выяснить причину опасного явления.

Более 100 серферов, выходивших на воду в этом районе, столкнулись с серьезными симптомами: зуд в глазах, затуманивание зрения, кашель и затрудненное дыхание.

Местный серфер Энтони Роуленд, один из пострадавших, рассказал: "Я был очень раздражен. Это было похоже на то, когда вы вдыхаете чистящее средство, если вы чистите кухонную раковину или что-то подобное. Это ударило по задней стенке горла".

Пляж Вайтпинга / Фото: Anthony Rowland

Роуленд также поделился фото мертвых морских существ, выброшенных на берег, и утверждает, что угроза распространяется дальше: "За последние 24 часа мертвая рыба появилась вдоль берегов Виктории, Миддлтона, залива Энчантер. А в Миддлтоне находят мертвых осьминогов".

Морских животных вынесло на пляж среди тяжелой, плотной желтой пены / Фото: Anthony Rowland

По предварительным данным, причиной этого явления может быть цветение микроводорослей, возникающее из-за экстремальной жары, стоячей воды и отсутствия волн.

Экологи объясняют: "Температура воды сейчас на 2,5°C выше нормы. Из-за слабого ветра и небольших волн образовались идеальные условия для размножения опасных водорослей".

Красные пятна на песке и пене также указывают на возможное воздействие токсичных микроорганизмов.

Государственное управление по охране окружающей среды (EPA) взяло пробы воды и анализирует ситуацию. "Пляжи будут снова открыты как можно скорее", – уверяют власти. Но пока что серферам и отдыхающим советуют держаться подальше от опасной зоны.

Южная Австралия сейчас переживает засуху и аномальную жару. Это еще один сигнал об изменении климата, который может сделать такие явления более частыми.

Напомним, в Запорожье на пляже нашли кучу мертвых бакланов. Специалисты призывают граждан избегать контакта с мертвыми животными и сообщать о таких случаях в соответствующие службы.

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