Таинственное исчезновение семьи 60 лет назад: дайвер обнаружил сенсационную находку (фото)

Американская семья, которая загадочно исчезла 60 лет назад

История семьи из США, которая исчезла более 60 лет назад, получила неожиданное продолжение после важного открытия. Дайвер Арчер Майо нашел человеческие останки внутри автомобиля, который мог принадлежать семье.

Об этом сообщает LADbible.

7 декабря 1958 года супруги из Портленда — 54-летний Кеннет и 48-летняя Барбара Мартин — выехали на автомобиле вместе с тремя дочерьми в возрасте 11, 13 и 14 лет. Домой они так и не вернулись.

Семья ехала в кремово-красном Ford Country Squire 1954 года в ущелье реки Колумбия, чтобы собрать зеленые ветки и рождественские украшения. В тот же день их видели на заправке в Каскейд-Локс и в кафе Paradise Snack Bar в городе Худ-Ривер. Но уже через несколько недель река Колумбия вынесла тела двух младших дочерей — Сьюзен и Вирджинии. Кеннет, Барбара и старшая дочь Барби оставались пропавшими без вести.

Тела двух дочерей были найдены через несколько месяцев после исчезновения

Это дело считали одним из самых загадочных в Орегоне, пока в конце 2024 года независимый дайвер Арчер Майо не наткнулся на автомобиль, который, по его словам, принадлежал семье. Машина была на глубине около 15 м в реке возле Каскейд-Локс.

В марте 2025 года из воды удалось поднять части авто — шасси и двигатель, а также некоторые вещи: камеру, игрушки и предмет, похожий на огнестрельное оружие. А теперь Майо сообщил, что обнаружил внутри машины человеческие останки, которые могут принадлежать двум взрослым.

Дайвер Арчер Майо

Дайвер заявил, что «ничего больше нельзя сделать» после того, как передал останки офису шерифа округа Худ-Ривер. В ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Чтобы добраться до находки, Майо потратил несколько месяцев на получение разрешений и более 60 погружений с драглайном, расчищая обломки. В конце концов он обнаружил перевернутый универсал Ford 1950-х годов, который лежал на глубине около 18 м. В марте подрядчики подняли только нижнюю часть авто и двигатель, однако кузов с содержимым остался под водой.

«Я был разочарован. Я семь лет жил этим делом: думал, мечтал, одержимо занимался этим», — поделился Майо.

В июле дайвер вернулся к месту трагедии и продолжил расчищать обломки, а уже в августе достал артефакты и человеческие останки, которые могут принадлежать двум или даже трем членам семьи.

«Я чувствую, что вернул их семье, чтобы они наконец обрели покой. И именно об этом я мечтал», — сказал дайвер.

