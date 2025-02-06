Таинственный кусок льда с неба пробил металлическую крышу дома мужчины – фото

В мире произошел новый инцидент "подарка с неба". Впрочем, если после падения метеорита на дом индонезийца, владелец квартиры разбогател, то американец лишь понес убытки. Его крышу пробил лед из "неоткуда".

Об этом сообщила пожарная служба Палм-Кост в Facebook.

Власти расследуют происхождение загадочного куска льда, который упал с неба и пробил большую дыру в металлической крыше дома во Флориде.

В сообщении говорится, что экипажи выехали на вызов, когда один из абонентов "сообщил о нескольких кусках льда, разбросанных по проезжей части, причем один из них попал в дом соседа".

Пожарные обнаружили, что лед пробил большую дыру в металлической крыше и попал в жилые помещения дома.

Лед пробил крышу дома мужчины / Фото: The Palm Coast Fire Department

Строительный департамент осмотрел повреждения и определил, что здание безопасно для проживания.

Пожарная служба сообщила, что об инциденте было доложено Федеральное управление гражданской авиации.

Напомним, житель Лос-Анджелеса обнаружил ужасного гостя, вернувшись домой после лесного пожара. Громадный медведь прятался в подвале дома.

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