- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 1494
- Время на прочтение
- 2 мин
Таинственный межзвездный объект несется сквозь Солнечную систему — он больше Эвереста
Комета 3I/ATLAS, летящая сквозь Солнечную систему, оказалась больше Эвереста. Ученые считают, что это природный объект, несмотря на предположение об инопланетном происхождении.
Ученые сообщили о новых данных по загадочному объекту, который пролетает сквозь Солнечную систему. Комета 3I/ATLAS, как выяснилось, имеет диаметр более 11 километров — это больше высоты горы Эверест.
Об этом сообщает Daily Mail.
Астрономы проанализировали снимки, сделанные обсерваторией имени Веры С. Рубин и обнаружили, что ядро кометы имеет радиус примерно 5,6 км. Таким образом, 3I/ATLAS является самым большим из трех известных межзвездных объектов, когда-либо наблюдавших в Солнечной системе. Для сравнения, диаметр кометы Борисова, обнаруженной в 2019 году, составлял всего 1 км, а Оумуамуа в 2017 году — около 400 метров.
Профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что такая скорость и траектория кометы более 200 тыс. км/ч – могут свидетельствовать об искусственном происхождении объекта. Он заявил, что "трудно представить естественный процесс, который предоставил бы комете такую скорость", и предположил, что ее могли направить инопланетяне.
Однако большинство ученых с этим не согласны. Астроном Крис Линтотт из Оксфорда назвал предположение об инопланетном происхождении "полной чепухой" и отметил, что они лишь вредят серьезным научным исследованиям.
Новый анализ комы кометы – окружающего облака пыли, газа и льда – указывает на ее природное происхождение. По словам исследователей, большое количество льда и пыли характерно именно для обычных комет.
Ранее сообщалось, что астероид 2024 года YR4, диаметром около ста метров, движется в направлении Земли и может попасть в Луну.