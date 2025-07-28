Таинственный межзвездный объект несется сквозь Солнечную систему — он больше Эвереста

Комета / © Associated Press

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Ученые сообщили о новых данных по загадочному объекту, который пролетает сквозь Солнечную систему. Комета 3I/ATLAS, как выяснилось, имеет диаметр более 11 километров — это больше высоты горы Эверест.

Об этом сообщает Daily Mail.

Комета 3I/ATLAS. / © Daily Mail

Астрономы проанализировали снимки, сделанные обсерваторией имени Веры С. Рубин и обнаружили, что ядро кометы имеет радиус примерно 5,6 км. Таким образом, 3I/ATLAS является самым большим из трех известных межзвездных объектов, когда-либо наблюдавших в Солнечной системе. Для сравнения, диаметр кометы Борисова, обнаруженной в 2019 году, составлял всего 1 км, а Оумуамуа в 2017 году — около 400 метров.

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Профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что такая скорость и траектория кометы более 200 тыс. км/ч – могут свидетельствовать об искусственном происхождении объекта. Он заявил, что "трудно представить естественный процесс, который предоставил бы комете такую скорость", и предположил, что ее могли направить инопланетяне.

Однако большинство ученых с этим не согласны. Астроном Крис Линтотт из Оксфорда назвал предположение об инопланетном происхождении "полной чепухой" и отметил, что они лишь вредят серьезным научным исследованиям.

Новый анализ комы кометы – окружающего облака пыли, газа и льда – указывает на ее природное происхождение. По словам исследователей, большое количество льда и пыли характерно именно для обычных комет.

Ранее сообщалось, что астероид 2024 года YR4, диаметром около ста метров, движется в направлении Земли и может попасть в Луну.

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