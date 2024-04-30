Таинственный мужчина, живущий как собака, ошарашил новым гиперреалистическим костюмом – видео

Японец, которому нравится жить в образе собаки, недавно представил новый гиперреалистичный костюм пса, который не только выглядит мило, но и позволяет ему вилять своим пушистым хвостом.

Несколько лет назад мужчина, известный в Сети под ником "Тако", объявил миру о своей необычной мечте — жить как собака, испытывая простые удовольствия, которые каждый день получает лучший друг человека — ходить в парке, играть с пластиковыми мячами и фрисби, качаться по полу. Мужчина не раскрывает своего настоящего имени, поскольку стесняется, что его друзья и семья могут считать его пристрастие несколько странным, но он активно демонстрирует свою собачью жизнь на YouTube и в Twitter.

Пристрастие Тако к собачьем косплее заставило его потратить около 2 миллионов иен ($15 000) на костюм колли. Костюм выглядел очень реалистично, с очень густой шерстью и анатомически правильными конечностями, но его голова была самым слабым элементом, поскольку ее было легко распознать как подделку.

Однако недавно Тако представил свою новую, улучшенную инвестицию – аляскинского маламута, имеющего виляющий хвост и контролируемые движения рта.

Новый костюм Тако привлек внимание с тех пор, как он опубликовал видео с ним на YouTube. Многие называют мужчину безумным за то, что он вложил целое состояние, чтобы уладить некоторые споры с работниками банка.

Мужчина признался, что он не планирует отказываться от своего хобби в ближайшее время.

Напомним, американка любит притворяться щенком и заставляет своего парня "выгуливать" ее на поводке на публике. Она обожает играть в парке для собак и ловить фрисби.

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