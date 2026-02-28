Таинственный треугольник в пустыне Невады: Сеть взорвалась теориями о «затерянной цивилизации»

Поместье, расположенное в Баттл-Маунтин

Реклама

В пустыне вблизи Баттл-Маунтин, Невада, заметили странную треугольную форму, четко видимую на спутниковых снимках Google Earth. Изображение сразу спровоцировало волну предположений в соцсетях — от «затерянной искусственной пирамиды» до сигналов инопланетянам.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Формация имеет четко очерченный треугольник с почти прямыми сторонами, создающими почти равностороннюю форму. Центр треугольника пустой, однако внутри видны слабые линейные отметки.

Реклама

После публикации изображений в социальных сетях пользователи предположили, что это может быть «затерянная искусственная пирамида» или «очень древнее» сооружение. Другие назвали объект «универсальным межгалактическим предупредительным знаком».

В то же время часть пользователей считают, что структура является остатками старого аэродрома. По их словам, она соответствует контурам промежуточного поля Буффало-Вэлли — треугольного аварийного аэродрома, построенного в 1930-1940-х годах вдоль ранних авиационных маршрутов.

В 1930-х и 1940-х годах в Неваде и других пустынях западной части США треугольные аэродромы были распространены. Их строили для нужд ранней авиации, в частности для почтовых маршрутов и аварийных посадок. Такие площадки специально проектировали в форме треугольника, чтобы пилоты могли приземляться против ветра с разных направлений.

Многие из них имели неасфальтированное покрытие и со временем были засыпаны пустыней, оставив лишь слабые следы, видимые на спутниковых снимках.

Реклама

Ранее пользователи Google Earth обнаружили еще одну треугольную структуру в Неваде — на этот раз в пределах Зоны 51. На Картах Google ее можно найти по координатам 37.24624° с. ш., 115.82334° з. д. Объект расположен рядом с сетью зданий, транспортных средств и взлетно-посадочных полос в регионе, официально известном как Аэропорт Хоуми или Озеро Грум.

Таинственный треугольник в Неваде

После публикации снимков пользователи выдвигали различные версии относительно его назначения. В то же время сообщается, что башня используется для испытаний радиолокационного поперечного сечения (RCS), где устанавливают самолеты или макеты для измерения их заметности для радара.

Высоту сооружения описывают как 150 или 190 футов. По сообщениям, его построили около 20 лет назад, а правительство США признало объект в 2013 году.

Напомним, итальянский пилот-каскадер Дарио Коста вошел в историю авиации, став первым, кто приземлил самолет на движущийся поезд, а затем снова взлетел.