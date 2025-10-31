Так везет не всем: австралийским школьникам отменили экзамен из-за "исторической путаницы"

Ошибка учителей привела к отмене экзамена для более 140 старшеклассников в Австралии

Реклама

Более 140 старшеклассников в австралийском штате Квинсленд были освобождены от общегосударственного теста по древней истории после того, как выяснилось, что учителя в течение двух лет преподавали им неверный материал о римском императоре. Так, старшеклассники учили об Октавиане Августе, а не о его предшественнике — Гае Юлии Цезаре. Власти штата признали инцидент серьезным просчетом и пообещали, что учащиеся не пострадают от этой курьезной ошибки.

Об этом сообщает Associated Press.

Причина отмены экзамена

Инцидент произошел в девяти средних школах на северо-востоке Австралии. Только за несколько дней до назначенного экзамена учителя обнаружили, что материал, который они преподавали учащимся, не соответствовал теме государственного тестирования. В предыдущие четыре года темой экзамена был именно император Октавиан Август, но еще два года назад Квинслендское управление учебных программ и оценивания (QCAA) известило 180 школ штата, что в 2025 году тема изменится на Гая Юлия Цезаря.

Реклама

Несмотря на то, что школьники в панике начали быстро зубрить подвиги Юлия Цезаря, школы обратились к власти с просьбой об освобождении учеников от теста. Министр образования Джон-Пол Лэнгбрук одобрил это решение, назвав пережитый школьниками опыт «чрезвычайно травматичным».

«Я очень недоволен этой ситуацией», — сказал Ленгбрук, объявив, что 140 старшеклассников, затронутых путаницей, не будут сдавать экзамен.

Как учащиеся получат оценки

Экзамен по древней истории составляет 25% годовой оценки учащихся. Для освобожденных от тестирования окончательные баллы будут выставлены на основе оценки, полученной ими за оставшиеся 75% учебной программы. Министр образования пообещал, что «никаким образом не допустит, чтобы эти ученики оказались в невыгодном положении».

Однако инцидент вызвал критику от родителей. Они жаловались, что паника, вызванная подготовкой к истории, оторвала их детей от подготовки к другим важным экзаменам, включая то, что должно было состояться раньше того же дня.

Реклама

Напомним, олимпиада по математике , организованная в Киеве для учеников восьмых классов, закончилась провалом — 1254 из 1352 участников не справились ни с одной из предложенных задач.