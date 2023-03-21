Такие кусты клубники лучше выбросить: какие признаки помогут определить состояние растения

Выращивание клубники в домашних условиях достаточно простое, если знать некоторые правила. К примеру, существуют определенные признаки, которые показывают, что кусты растения уже нужно выбросить и заменить новыми. Читайте больше о них в материале ТСН.ua.

С каждым годом урожай клубники радует все меньше и меньше. Ягоды становятся более мелкими, их количество уменьшается, даже если дополнительно подкармливать растение. Что с этим делать?

Прежде всего, стоит обратить внимание, что ухаживать за клубникой непросто. Эти ягоды нуждаются во внимании и немало усилий, чтобы потом получить хороший урожай. Существуют даже некоторые признаки, помогающие понять, что пора уже выбросить старые кусты клубники и заменить их новыми.

Кусты "постарели"

Клубника – это такая культура, которая не нравится долгое время оставаться на одном месте. Ее период культивации составляет примерно 3-4 года.

После того, как осенью кусты были взорваны, они дают первый урожай уже следующим летом. Конечно, сразу их будет немного, поскольку в течение первого года клубника наращивает зеленую массу. А вот второй год считается периодом начала плодоношения, поэтому можно получить максимальный урожай, на который эти кусты способны.

А вот, начиная с третьего года, можно заметить, что количество плодов уменьшается, хотя уход не меняется. Именно это свидетельствует о том, что пришла пора выбрасывать старые кусты и заменять их новыми. Если не сделать этого вовремя, то на следующий год можно получить очень маленький урожай с мелкими и кислыми ягодами. Потом все равно придется заменять кусты, но потеряется круглый год.

Если на вашем участке есть место, можете не выбрасывать кусты, а просто пересадить их. Если такой возможности нет, то перед высадкой новых кустов нужно дополнительно продезинфицировать грядку.

Плоды сухие и мелкие

Если кусты здоровы, но ни на второй, ни на третий год вы не получили вкусные плоды, а ягоды мелкие и сухие, значит клубника отказывается плодоносить. Нужно понять почему. К примеру, ей может не нравиться выбранное место. Где лучше высаживать клубнику:

это растение не любит притененные места, поэтому для него прекрасно подойдет солнечное место. А вот северной стороны участка лучше избегать. Как и грядок под кустарниками или другими кустарниками;

важно правильно подобрать растение-предшественника. Клубника совершенно "не дружит" с пасленовыми и после них дает небольшие, сухие плоды. Даже если вы будете хорошо подкармливать кусты и ухаживать за ними.

Клубника заболела

Случается такое, что место выбрано правильно, уход проводится именно так, как нужно, но плоды все равно мелкие или они начинают гнить на ветках или покрываться белым налетом. Кусты клубники также могут без причины засыхать или на листьях появляются пятна коричневого цвета.

Все это означает, что растение заболело. Спровоцировать болезнь может много причин — соседи с заболеваниями, плохо подобранный участок, неправильный уход или погодные условия, не подходящие для клубники. К примеру, этому растению не нравится влажная и холодная погода. Если случается лето с затяжными дождями, то на кустах может появиться мучнистая роса или серая гниль. Еще одним фактором риска считаются слишком загущенные посадки.

Если куст уже заболел, его нужно немедленно выбросить. Хотя можно попытаться побороть болезнь на первых этапах ее возникновения. Запрещено выбрасывать зараженные кусты в компост или оставлять их на грядке – они могут стать источником инфекции для других растений. Больные кусты обязательно сжигают.

Далее участок дезинфицируют. Но даже после этого здесь нельзя высаживать клубнику еще 4-6 лет.

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