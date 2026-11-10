Такие же добрые и преданные, как лабрадоры: 5 пород собак, на которые стоит обратить внимание

5 пород собак с характером лабрадора — список и особенности

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Лабрадоры-ретриверы известны своим общительным характером, игривостью и преданностью хозяевам. Однако подобные черты характера присущи и другим породам собак, среди которых есть как крупные, так и более мелкие.

Об этом пишет Parade Pets со ссылкой на ветеринарную медсестру компании Butternut Box Лию Каллаган.

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По словам специалистки, лабрадоры любят проводить время с людьми, охотно участвуют в семейных занятиях и, как правило, хорошо поддаются дрессировке. В то же время существуют и другие породы с похожим темпераментом, которые могут заинтересовать будущих владельцев домашних питомцев.

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Какие породы собак похожи на лабрадоров по характеру

Золотистый ретривер

Каллаган считает эту породу одной из самых близких к лабрадорам по темпераменту. Золотистые ретриверы также любят общение, легко обучаются и с удовольствием проводят время на природе. Им нравится плавать и приносить брошенные предметы. В то же время они обычно отличаются более спокойным и чутким характером, чем энергичные лабрадоры.

Прямошерстный ретривер

Представители этой породы отличаются особой жизнерадостностью и любовью к активным играм. По словам эксперта, они могут быть даже более подвижными, чем лабрадоры. Интересно, что прямошерстные ретриверы нередко сохраняют игривое поведение щенков даже во взрослом возрасте.

Английский спрингер-спаниель

Этих собак с лабрадорами объединяет охотничье прошлое, желание сотрудничать с людьми и потребность в физической активности. Однако у спрингер-спаниелей более сильный инстинкт поиска дичи, поэтому они часто увлекаются изучением запахов. Обычных прогулок им может быть недостаточно — собакам нужны занятия, которые будут стимулировать их умственную активность.

Кокер-спаниель

Несмотря на меньшие размеры, кокер-спаниели ничуть не уступают лабрадорам в энергичности. Они ласковые, охотно учатся и любят быть рядом с семьёй. В то же время эти собаки обладают развитым обонянием и могут надолго увлечься поиском интересных запахов. Каллаган отмечает, что иногда кокер-спаниелям требуется даже больше физических нагрузок, чем лабрадорам.

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Стандартный пудель

Пудели, как и лабрадоры, умны, привязываются к хозяевам и хорошо поддаются дрессировке. Однако с незнакомцами они могут вести себя сдержаннее. Помимо регулярных прогулок, таким собакам необходимы умственные задачи, которые помогут направить их энергию в нужное русло.

Напомним, что некоторые породы собак могут доставлять владельцам больше хлопот, чем кажется на первый взгляд. Эксперт по поведению животных объяснил, почему он никогда бы не завел собак трёх популярных пород.

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