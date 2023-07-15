Таких АЭС еще не видели: искусственный интеллект создал фантастический дизайн (фото)

Как выглядели бы атомные станции в стиле райгун-готик.

Генератор изображений с искусственным интеллектом Midjourney создал несколько проектов атомных станций в разных архитектурно-эстетических стилях.

В Telegram-канале "Энергоатома" предложили посмотреть, как выглядели бы АЭС в стиле райгун-готик.

Этот стиль относится к так называемому ретрофутуризму и включает в себя различные аспекты архитектурных стилей Googie, Streamline Moderne и Art Deco.

Программа Midjourney выполнила несколько проектов атомных станций в стиле райгун-готик

"Строительство новых электростанций будет способствовать не только приближению низкоуглеродного будущего, но и переосмыслению общего дизайна АЭС", — отметили в комментарии к изображениям.

Напомним, "Энергоатом" и американская компания Holtec International подписали соглашение о строительстве в Украине до 20 атомных энергоблоков с малыми модульными реакторами (ММР) SMR-160.

Читайте также: