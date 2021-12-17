Таких в мире – всего 31 экземпляр: мужчина нашел чрезвычайно редкую рыбу

Нашли самку, которая имела длину примерно 13 дюймов и весила 5,5 фунта.

На пляже вблизи Сан-Диего, город на юго-западе США, нашли редкую рыбу, которая называется футбольная рыба. Известно, что в мире обнаружен только 31 экземпляр этого конкретного вида рыбы.

Об этом сообщает Fox News.

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Нашел эту рыбу Бен Фрейбл, менеджер коллекции морских позвоночных в Scripps. О своей находке мужчина поделился в соцсети. Впоследствии Институт океанографии Скриппа в Калифорнийском университете в Сан-Диего подтвердил, что 10 декабря на пляже Свами, Калифорния, была найдена футбольная рыба, являющаяся очень редким видом в мире. Нашли самку, которая имела длину примерно 13 дюймов и весила 5,5 фунта. Ей сделали рентген и отобрали образцы тканей для генетического анализа. По данным Института Скрипса, у исследователей нет никаких теорий, почему эту рыбу выбросило на берег.

Еще одну футбольную рыбу сфотографировали возле Черного пляжа, но исследователи не нашли ее.

Кроме этого, в последние недели в этом районе было также выявлено несколько других глубоководных рыб — рыбу-ланцет. Она была длиной 4 фута, нашли ее на берегу Ла-Хойя, которую также собрали исследователи из Института Скрипса.

Ранее сообщалось, что на глубине в сотни метров под поверхностью залива Монтерей в Калифорнии ученые запечатлели странную рыбу с полупрозрачной головой и зелеными шаровидными глазами, выглядывающими сквозь ее лоб.