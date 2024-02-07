Такого чуда еще не было: у собаки снова отросла челюсть, которую она потеряла из-за рака (фото)

Обнаружив раковую опухоль, угрожающую жизни трехмесячному французскому бульдогу, ветеринарам Корнельского университета в США не оставалось ничего другого, как удалить большую часть нижней челюсти щенка. Но когда Тайсон вернулся через 8 недель после операции, повторное сканирование костей повергло в шок – его челюсть почти полностью отросла.

Об этом пишет Science Alert.

"Теперь его случай демонстрирует возможность полной регенерации кости во время работы с таким молодым пациентом", — объяснила ветеринар челюстно-лицевой хирургии Александра Райт.

Обычно такая радикальная процедура, как частичное удаление челюсти, может привести к постоянным побочным эффектам со стороны дестабилизированной костной структуры. К ним относятся хроническая боль, возможное движение другой части челюсти, что приводит к смещению зубов и предстоящим повреждениям. Чтобы предотвратить это, может потребоваться реконструктивная хирургия.

Несмотря на то, что не все отсутствующие зубы и не все аспекты анатомии челюсти вновь появились, достаточная часть нижней челюсти Тайсона спонтанно отросла, что обеспечит щенку функциональную челюсть. Отросток такой же длины, как и его старая челюсть, что обеспечивает необходимую основу для поддержания челюсти и оставшихся зубов в хорошем положении.

У собаки снова отросла челюсть, которую она потеряла из-за рака / Фото: Cornell University

"Раннее выявление опухоли полости рта, вероятно, сыграло важную роль в достижении долгосрочной ремиссии после хирургического вмешательства", — отметили ветеринары.

К счастью, опухоль, выросшая у его левых нижних коренных зубов, еще не успела проникнуть в окружающую надкостницу – оболочку нервов и кровеносных сосудов, окружающую кости.

"Вероятно, это было необходимо для регенерации новой кости", – подозревает Райт, поскольку мембрана также может содержать стволовые клетки.

У собаки снова отросла челюсть, которую она потеряла из-за рака / Фото: Cornell University

Подобные случаи ранее наблюдались у некоторых детей, но это первый случай, зарегистрированный у собак.

"Основываясь на спонтанной регенерации нижней челюсти, которая наблюдается в этом случае, хирурги могут рассмотреть возможность мониторинга полного или частичного реформирования кости после мандибулектомии у собак с незрелым скелетом, прежде чем приступать к реконструктивной хирургии", — рекомендуют исследователи.

"Необходимо сделать больше, чтобы понять вероятность того, что это произойдет у других собак и имеет ли значение конкретный возрастной диапазон, но этот случай документально подтверждает очень положительный хирургический результат в опасной для жизни ситуации", — добавила Райт.

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Хотя его владельцы по-прежнему избегают давать ему жесткую пищу, Тайсон теперь без проблем ест и пьет.

Опыт счастливого щенка — интересный пример того, насколько мощными могут быть целебные способности млекопитающих, когда они молоды и энергичны.

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