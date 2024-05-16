"Такого еще не было": победительница "Битвы экстрасенсов" назвала событие, после которого закончится война

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова назвала событие после которой закончится война.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролог отметила, что перед окончанием войны "какой-то известный человек сделает украинцам крайне важный подарок, чего Украина еще никогда не получала".

"Перед окончанием войны нам с вами сделают подарок. Такого мы еще не видели, такого еще не было. Это будет что-то о том, что узнает весь мир. Или человек, которого знает весь мир, нам сделает этот подарок. Это что-то очень выдающееся, глобальное, известное на весь мир. И после этого - конец", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее Яна Пасинкова предусмотрела, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит поражение и испугается. Она подчеркнула, что только при таких условиях возможна спокойная жизнь.

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