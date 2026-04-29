Такого не делал еще никто: авакомпания анонсировала услугу, которая навсегда изменит историю

Национальная авиакомпания ОАЭ Emirates готовит прорыв. Перевозчик объявил о планах установки индивидуальных ванных комнат прямо в люксах первого класса. Эта инициатива станет первой в мире коммерческой авиации.

Об этом пишет Daily Mail.

Об этих намерениях сообщил президент авиакомпании Тим Кларк во время своего выступления по видеосвязи на саммите Capa Airline Leader Summit 2026 в Берлине. По его словам, роскошь на борту Emirates должна выйти на уровень полноценных пятизвездочных отелей.

«Я работаю над тем, чтобы в люксах первого класса были ванные комнаты, примыкающие к салону самолета. Я хочу, чтобы все это услышали, чтобы все бросились выбегать из дома и узнавать, как получить ванные комнаты в номерах люкс первого класса», — сказал Кларк.

В настоящее время частные ванные комнаты будут доступны на борту самолетов Airbus A380 и Boeing 777. Стоит заметить, что сегодня пассажиры первого класса Emirates уже имеют доступ к роскошным душевым кабин-спам, однако они являются общими для кабины люкс. Новая же концепция предусматривает персональную туалет и душ, прилегающие непосредственно к спальне пассажира.

Кроме будущих ванных комнат, пассажиры первого класса уже сейчас пользуются следующими привилегиями:

Полностью закрыты персональные каюты с мягкой кожаной обивкой.

Регулировка температуры и освещение с помощью передовых технологий.

Неограниченное количество черной икры в сочетании с винтажным шампанским Dom Perignon.

Спа и лаунж-бар на борту.

Emirates — не единственный игрок, пытающийся поразить богатых путешественников. Например, в номере The Residence от авиакомпании Etihad есть отдельная гостиная, спальня и ванная. United Airlines недавно представила люксы Polaris Studio, которые на четверть больше предыдущих кресел бизнес-класса. Даже Air New Zealand в скором времени предложит двухъярусные кровати для пассажиров эконом-класса.

