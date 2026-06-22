"Такого праздника нет": известный священник призвал отказаться от традиций Купала

Категорический запрет: популярный священник назвал Купала «праздником от сатаны» / © ТСН.ua

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Популярный в соцсетях священник-блогер из Тернопольщины Алексей Филюк объяснил, стоит ли христианам праздновать Ивана Купала.

Об этом священник рассказал в своем Instagram.

Он отметил, что для церкви праздника под названием «Купала» нет.

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«Такого праздника нет. Какого Купала? Это языческое, это от сатаны какое-то. Нет праздника Ивана Купала. Есть день памяти Иоанна Крестителя, но ничего общего с Иоанном Купалом оно не имеет. У христиан нет никакого Ивана Купала, а потому праздновать его нельзя», — резко заявил Алексей Филюк.

Священник считает, что для православных христиан этот день должен быть временем молитвы и чествования памяти божьего пророка, а не развлечений с погружением в воду или пусканием венков.

«Пожалуйста, божественного пророка чтите, вспоминайте его память, пусть Бог дает всем здоровье и мудрость, чтобы не быть язычниками», — подытожил он.

Раньше мы писали, почему Ивана Купала теперь уже не празднуют в июле.

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