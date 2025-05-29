"Талибан" требует отрезать головы фигуркам в настольном футболе: в чем причина

Настольный футбол / © Pixabay

Реклама

В провинции Дайкунди в Афганистане местные представители радикальной исламистской группировки «Талибан» приказали клубам настольного футбола снять головы фигурок игроков, чтобы продолжить игру.

Об этом сообщает издание Afghanistan International.

Талибы утверждают, что фигурки футболистов напоминают идолов, запрещенных исламом.

Реклама

Невыполнение этого требования приведет к полному запрету игры.

Официального заявления о запрете настольного футбола «Талибан», который с 2021 года руководит страной, пока не оглашал.

Однако в течение последних четырех лет правительство, сформированное «Талибаном», все больше ограничивало или запрещало различные игры и развлекательные мероприятия в Афганистане.

Ранее спортивное управление «Талибана» приостановило деятельность Афганской шахматной федерации, объявив шахматы запрещенной игрой.

Реклама

Напомним, ранее «Талибан» распорядился, чтобы новые жилые дома строились без окон, выходящих на места, где обычно находятся женщины.