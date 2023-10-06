Таможенники конфисковали у путешественницы коробку с фекалиями жирафа: зачем она их привезла (фото)

Таможенники штата Миннесота, США, конфисковали коробку с фекалиями жирафа у прибывшей из Кении путешественницы.

Об этом пишет cbp.gov.

Специалисты сельского хозяйства выборочно выбрали пассажирку для проверки ее багажа. Женщина сказала, что планировала использовать их для создания ожерелья. Также она рассказала, что раньше использовала кал лося у себя дома в Айове.

Эксперты конфисковали "сувенир" и подвергли его паровой стерилизации, согласно протоколу уничтожения Министерства сельского хозяйства США (USDA).

Фекалии жирафа / Фото: cbp.gov

"Существует реальная опасность импорта кала в Соединенные Штаты", — сказал Лифонд Д. Саттон-Берк, директор CBP. "Если бы этот человек въехал в США и не задекларировал эти предметы, существует большая вероятность того, что человек мог бы заразиться от этих ювелирных изделий, и у него возникли бы серьезные проблемы со здоровьем".

Для импорта в Соединенные Штаты всех фекалий жвачных животных требуется разрешение ветеринарной службы. В Кении распространены африканская чума свиней, классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, ящур и везикулярная болезнь свиней.

"Сельскохозяйственные эксперты CBP уменьшают угрозу проникновения иностранных вредителей, заболеваний и загрязняющих веществ в США", – сказал Августин Мур, директор регионального порта CBP в штате Миннесота. "Специалисты по вопросам сельского хозяйства CBP проходят широкую подготовку и имеют опыт работы в области биологических и сельскохозяйственных наук, они проверяют пассажиров и товары, прибывающие в Соединенные Штаты по воздухе, земле и морю".

Напомним, женщина создала бизнес, используя свое испорченное грудное молоко. Что она придумала.

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