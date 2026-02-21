Танцевали до подозреваемого: полиция в костюме льва арестовала грабителя

Задержание в Таиланде / © Sky News

В Таиланде стражи порядка провели крайне нестандартную спецоперацию, переодевшись в традиционный костюм льва во время ярмарки в честь Лунного Нового года.

Об этом пишет Sky News.

Благодаря такой маскировке правоохранители смогли вплотную приблизиться к неуловимому серийному грабителя и успешно арестовать его.

На видеозаписи, обнародованной полицейским управлением Бангкока, видно, как сотрудники в красно-золотых костюмах медленно танцуют в сторону подозреваемого. Все это происходило на территории храма в провинции Нонтхабури, входящей в столичную агломерацию.

В удобный момент офицер, находившийся в голове льва из папье-маше, резко набросился на подозреваемого и молниеносно прижал его к земле.

По данным следствия, 33-летний мужчина подозревается в серии дерзких преступлений. В частности, в начале этого месяца он трижды проникал в дом местного начальника полиции в Бангкоке.

В правоохранительных органах признаются, что задержать фигуранта было непросто.

«Мы несколько раз пытались арестовать этого мужчину во время обычных патрулирований. Однако каждый раз, заметив приближение полицейских, он мгновенно убегал и скрывался», — рассказали представители столичной полиции.

Поэтому следователи решили использовать традиционные танцы со львами, которые являются неотъемлемой частью празднования китайского Нового года, как идеальное прикрытие для спецоперации.

Личность грабителя удалось установить после того, как оперативники отследили продажу похищенных им амулетов. Выяснилось, что злоумышленник был частым гостем в храмах провинции Нонтхабури, где в конце концов и устроили засаду. После задержания фигурант сразу признался в содеянном.

«Подозреваемый полностью признал свою вину в воровстве со взломом. На допросе он заявил, что воровал исключительно для того, чтобы иметь деньги на покупку наркотиков и игру в азартные игры», — отметили в пресс-службе полиции.

Также выяснилось, что у мужчины уже есть богатое криминальное прошлое: ранее его неоднократно судили за преступления, связанные с оборотом наркотических веществ и кражами. В настоящее время продолжаются следственные действия.

