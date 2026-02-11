Танцы на пилоне на высоте 5834 м: история рекордного восхождения 57-летней женщины (фото)

Реклама

Австралийская спортсменка Фиона Каффин исполнила танец на пилоне на рекордной высоте и проверила свои возможности на грани физических и психологических ресурсов.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Трехкратная чемпионка мира по полспорту вместе с двумя гидами – Кристианом и Максом – подняла специальное оборудование на вулкан Сайрекабур в Чили. Там она исполнила танец на пилоне на высоте 5834 метра над уровнем моря.

Особый резонанс истории добавляет то, что Фиона начала заниматься танцами на пилоне только в зрелом возрасте — как хобби. Сейчас ей 57 лет.

«Я начала только в 51 год, ища вид физической активности, который мне действительно понравится. Я была не в форме, имела лишний вес и никогда не занималась танцами или гимнастикой», — вспоминает спортсменка.

Фиона Каффин / © Guinness World Records

По ее словам, решение попробовать полденс было спонтанным: «Я подумала: «Ну что тут страшного?».

Впоследствии танцы на пилоне стали для нее не просто тренировкой, а способом самовыражения и источником уверенности в себе.

«Я люблю двигаться под музыку и передавать то, что она вызывает во мне. Полспорт сочетает танец и силу – он дал мне физическую выносливость, мотивацию, друзей и ощущение сообщества во всем мире», – рассказывает Фиона.

Она добавляет, что танцы помогли ей принять свое тело и обрести внутреннюю уверенность в сложный период жизни.

Увлечение привело Фиону к участию в мировых чемпионатах по танцам на пилоне и воздушной акробатике. Параллельно ее мотивировала мечта о рекорде Гиннеса.

«В детстве я восхищалась Книгой рекордов Гиннеса и мечтала попасть в нее. Несколько лет назад я составила список мечтаний и пункт «установить мировой рекорд» был там под номером 63», — признается она.

Фиона Каффин / © Guinness World Records

Идея установить рекорд на большой высоте возникла во время планирования восхождения на вершину Мэра-Пик в Непале, однако реализовать замысел тогда не удалось.

«Я начала искать другие вершины и узнала, что в Чили есть высокие вулканы. Так и родился план этой попытки», – объясняет спортсменка.

Именно подъем оказался чрезвычайно сложным. Даже после недели акклиматизации Фиона ощущала нехватку кислорода и сильный холод.

«На высоте более 5500 метров воздух очень разрежен. Я делала шаги чуть длиннее своей стопы и считала до десяти, прежде чем остановиться, чтобы сделать несколько глубоких вдохов», — вспоминает она.

Фиона Каффин / © Guinness World Records

Несмотря на усталость и сомнения, спортсменка не остановилась. Достигнув вершины, гиды установили специальный пилон, который должен быть одновременно крепким и достаточно легким для транспортировки.

Во время выступления Фиона столкнулась с новыми трудностями: холодом, сухим воздухом и отсутствием сцепления рук с шестом.

«Первые секунды все было хорошо, но потом я сильно поскользнулась во время переворота и чудом не ударилась головой о землю. Я продолжила выступление, борясь с холодом и скольжением, пока не выполнила все запланированные движения», – рассказывает она.

Несмотря на успешное завершение рекордной попытки, Фиона признается, что осталась недовольна своим выступлением.

«Я мечтала быть элегантной и грациозной, показать, что мечты сбываются и никогда не поздно начинать. Но холод и ветер разрушили эти ощущения. В тот день мне было так холодно, что я чуть не замерзла», – говорит спортсменка.

Фиона Каффин / © Guinness World Records

В то же время она признается, что смогла ощутить величие момента, любуясь видами с вершины.

«Вид с такой высоты невероятный. Когда смотришь на соленое озеро в Боливии, понимаешь, насколько мал наш обычный мир. Все пейзажи вокруг Сан-Педро-де-Атакама были просто удивительными», — подытожила Фиона.

