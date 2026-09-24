Тарас Шевченко мог иметь совсем другую фамилию: что известно о семейной тайне

Тарас Шевченко мог иметь другую фамилию

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Оказывается, главный символ украинской литературы мог войти в историю под совсем другой фамилией! Если бы не давняя прихоть односельчан и один брачный выбор, мы бы сейчас изучали в школе творчество Тараса Грушивского, а не Тараса Шевченко.

Деталями этой запутанной семейной тайны поделилась репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна.

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Тарас Шевченко мог иметь совсем другую фамилию

В официальных документах родственников поэта царила настоящая путаница. В частности, мать Тараса в свидетельстве о смерти записана как Грушивская, и та же фамилия фигурирует в свидетельстве о браке его родной сестры Екатерины.

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Чтобы понять, откуда взялись такие разбежности, приходится заглянуть в историю жизни прадеда Кобзаря. В отличие от своих потомков, тот вообще не был крепостным, а служил казацким писарем.

Родителей у него не было, поэтому сперва он носил фамилию Безридный, а побратимы из-за коренастого телосложения в шутку окрестили его Товстыком.

Все изменилось, когда прадед переехал в Кирилловку и влюбился в дочь местного мастера Ивана Швеца. Бывший казацкий писарь пошел в примаки к семье избранницы и по тогдашней традиции взял фамилию жены, превратившись из Товстыка в Шевченко.

Откуда тогда взялись Грушивские? Это «уличное» прозвище появилось благодаря любимому деду Тараса Григорьевича. Когда тот женился на Агрепине Грушивской, односельчане начали звать их Шевченко-Грушивскими — вероятно, чтобы отличать от многих других Шевченко в селе.

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Впрочем, основной и официальной фамилией все равно оставалось Шевченко. Оксана Николаевна отмечает, что семья была далеко не бедной: они имели собственный бизнес и держали двух помощников по хозяйству. Но их благополучие перечеркнул один несчастный случай.

Кем были женщины Тараса Шевченко

Напомним, биография Тараса Шевченко имеет немало тайн личной жизни, о которых редко рассказывают в школе. Несмотря на то, что Кобзарь так и не женился, он влюблялся девять раз, а его юношеские и зрелые годы сопровождались страстными чувствами, разочарованиями и даже любовными треугольниками. Первой любовью 13-летнего поэта была соседка Оксана Коваленко, а во время пребывания в Вильнюсе он изучал польский язык ради швеи Ядвиги Гусиковской.

Учась в Петербурге, Шевченко влюбился в 15-летнюю натурщицу Амалию Клоберг, которую отбил у своего друга Ивана Сошенко, хотя этот роман вскоре быстро угас. Позже в Украине в поэта была влюблена княжна Варвара Репнина, но он воспринимал ее только как близкую подругу. Сам же Шевченко вспыхнул страстью к женатой Анне Закревской. Попытка посвататься к дочери священника Феодосии Кошиц потерпела крах из-за отказа родителей девушки, что привело к ее дальнейшему психическому расстройству.

Период ссылки и годы после нее тоже были полны поиска семейного уюта. В Новопетровской крепости поэт восхищался женой коменданта Анной Усковой, а после освобождения ухаживал за 16-летней актрисой Екатериной Пиуновой, которая в конце концов предпочла другого. Отказом закончились и попытки построить отношения с батрачкой Харитой, которая посчитала 45-летнего Кобзаря слишком старым для себя.

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Последней и самой трагической любовью Тараса Шевченко стала 19-летняя бывшая крепостная Ликера Полусмак. 46-летний поэт искренне стремился жениться и готовился к свадьбе, но девушка считала его старым и скупым, а потом начала изменять. Разорванная помолвка окончательно разрушила мечты Кобзаря о собственном доме и семье, а сама Ликера только к концу жизни переехала в Канев, чтобы замолить свою вину на могиле поэта.

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