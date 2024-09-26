Таролог предcказала хорошие новости на фронте: это произойдет уже в октябре

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог предусказала, какие хорошие новости будут в октябре.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Военные назначения, изменения в войске и военные достижения и победы. Их будет много. Усиление войска, увеличение зарплаты, увеличения и личного состава и каких-то технических средств. Выгоняем врага или прорываемся к врагу. Дай Бог", — сказала она.

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