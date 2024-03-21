Таролог предсказала окончание войны в Украине: "С Россией невозможно по-хорошему"

Таролог Елена Бюн считает, что война России против Украины может закончиться уже в 2024 году. Она предполагает, что это "может произойти внезапно".

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

"Война может закончиться неожиданно и в любой момент. Обстрелы могут закончиться в 2024 году. Но даже если поставим точку, они могут действовать тайно. С ними невозможно по-хорошему. Но будем надеяться на лучшее", - считает Елена Бюн.

Таролог также считает, что с Россией нужно будет вести переговоры, в частности по возвращению территорий и украинских военнопленных, однако это должно происходить с участием третьих сторон, поскольку нельзя верить РФ.

Елена Бюн также отметила, что посредником между РФ и Украиной будет не Турция, а другое государство.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела событие, после которого РФ не будет обстреливать Украину ракетами.

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