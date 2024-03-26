Таролог предсказала освобождение одной из областей Украины: "Очень хорошие новости"

Таролог считает, что несмотря на тяжелую ситуацию, Украина может освободить часть своих территорий.

Таролог Стелла считает, что весна в Украине будет тяжелой, однако до ее конца ВСУ, вероятно, могут освободить часть одной из областей Украины. Таролог отметила, что таким хорошим новостям украинцы будут очень радоваться.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Таролог предполагает, что весной Украина все же получит помощь от партнеров. Однако этот период будет и сложным из-за российских обстрелов.

"Радостное событие будет в том, что Украина не потеряет своих территорий. Возможно, мы даже услышим о возвращении каких-то территорий. Но война будет продолжаться – будут жесткие бои, обстрелы. Оккупанты будут беситься. Будут обстрелы и потери. Не могу сказать, что весна будет радостной, но она будет живой", – говорит Стелла.

Таролог отметила, что весной не будет "коварного плана переговоров".

Стелла предсказала, что оккупантов весной будут выдавливать с территорий Украины.

"Шестерка кубков – это возвращение к прошлому. То есть у нас до конца весны будут отвоеванные территории. И мы будем радоваться", – говорит таролог.

Таролог прогнозирует, что Украина, вероятно, сможет освободить часть Херсонщины или Запорожья.

"Очень хорошие карты. Херсонщина – это огромная область. Возможно, россиян выдвинут в Крым", – говорит она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела, что станет мишенью России во время обстрелов.

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