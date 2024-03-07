Таролог предсказала ситуацию на фронте: "Война наберет другие обороты"

Таролог отметила, что в 2024 году война, вероятно, не закончится.

Таролог Стелла рассказала, что 2024 будет тяжелым для Украины, однако он может стать переломным. Она убеждена, что война наберет "других оборотов".

Об этом она сказала на ютуб-канале "Астрофеномен".

Таролог отметила, что этот год будет сложным для Украины, однако вероятно станет и переломным.

"2024 год будет для нас тяжелым. Но выпало - три туза подряд. Мы уже движемся к окончанию чего-то. Я не говорю, что в 2024 году закончится война, но она действительно наберет другие обороты. Тузы - это шансы, это возможности, движение вперед, новые стратегии, а значит - перелом. Поэтому будем надеяться, что 2024 станет переломным в этой войне", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее таролог Яна Пасинкова прогнозировала, что в 2024 году возможен мирный договор между страной-агрессорской Россией и Украиной, однако он будет не лучшим.

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