Таролог предвидела окончание войны в Украине: когда это произойдет и как

Стелла считает, что "на престолах будут другие люди".

Таролог Стелла предусмотрела, что война в Украине может закончиться уже через год. Она считает, что это произойдет военным и дипломатическим путем.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Таролог убеждена, что победа будет. Она отметила, что две области – Запорожскую и Херсонскую, Украина вернет военным путем. Другие – дипломатическим.

"Мне говорят, что будет победа. Но это победа не как бой. Весь процесс остановится, когда Донецк, Луганск и Крым - там будут взрывы и тогда будут разговаривать об этих территориях. Невозможно сказать, закончится война дипломатическим или военным путем. Чтобы мир понял, что есть движение, мы должны показать какой-то результат. Результатом будет освобождение Запорожской и Херсонской областей военным путем. Все остальное - будут договоренности. Но возможно, договоренности будут не с самим Путиным. Потому что это будет через год-полтора. Будут другие люди на престолах, другие договоренности", - сказала Стелла.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала событие, ознаменующее победу Украины.

Читайте также: