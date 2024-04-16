Таролог предвидела окончание войны в Украине: когда это произойдет и как

Стелла считает, что "на престолах будут другие люди".
Таролог Стелла предусмотрела, что война в Украине может закончиться уже через год. Она считает, что это произойдет военным и дипломатическим путем.
Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".
Таролог убеждена, что победа будет. Она отметила, что две области – Запорожскую и Херсонскую, Украина вернет военным путем. Другие – дипломатическим.
"Мне говорят, что будет победа. Но это победа не как бой. Весь процесс остановится, когда Донецк, Луганск и Крым - там будут взрывы и тогда будут разговаривать об этих территориях. Невозможно сказать, закончится война дипломатическим или военным путем. Чтобы мир понял, что есть движение, мы должны показать какой-то результат. Результатом будет освобождение Запорожской и Херсонской областей военным путем. Все остальное - будут договоренности. Но возможно, договоренности будут не с самим Путиным. Потому что это будет через год-полтора. Будут другие люди на престолах, другие договоренности", - сказала Стелла.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала событие, ознаменующее победу Украины.
Читайте также:
- Какое будущее ждет Харьков и получит ли РФ то, чего хочет: предсказание таролога
- Будет ли Китай помогать в войне против Украины: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"
- Как закончится война в Украине и кто победит – ведьма удивила предсказаниям