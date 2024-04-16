Таролог предвидела событие, после которого начнутся мирные переговоры России и Украины

Таролог Стелла считает, что мирные переговоры между РФ и Украиной могут начаться тогда, когда удастся освободить Запорожскую и Херсонскую области.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Таролог отметила, что Украина готова к переговорам, однако на своих условиях, которые Россия не готова даже слышать.

"Украина готова к переговорам, только на своих условиях. Но эти условия никто не признает. Мы готовы за мир на наших условиях. Но наши условия никто не хочет слушать. Но тогда как? Есть разговоры о переговорах, идет работа. И так их крутят, и продавливают, и заставляют. Но если сейчас сесть - надо сдать захваченные территории. Разговоры о переговорах не стихают. Но когда мы говорим о своих условиях - нас не слушают. Переговоры могут быть тогда, когда будут сдвиги на фронте. Например, освободят Запорожскую и Херсонскую область. Тогда можно будет о чем-то разговаривать", - сказала Стелла.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала событие, ознаменующее победу Украины.

Читайте также: