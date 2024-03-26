Таролог предвидела знамение, после которого война в Украине закончится: "Это будет грандиозно"

Таролог Стелла прогнозирует, что к середине 2024 года Украину ждет нечто грандиозное. Она прогнозирует освобождение части Украины, а в июле война может закончиться.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

"Карта смерти - это и есть переломный момент. Вот выйдут из какой-то территории. Мы услышим - освободили Олешки, Голую Пристань. Вот когда оттуда выйдут - мы услышим знамение. Вот когда мы услышим, что что-то освободили - это и есть знамение. Это то, что очень вдохновляет - и наших воинов, и у людей дух поднимается, и те же западные партнеры это увидят. Вот это нам будет и знамение.

Таролог также рассказала, что сейчас ведутся разговоры об окончании войны в Украине.

"Вроде бы уже и есть какая-то договоренность. Но это такая черновик, который почти не меняется. Но есть неудовлетворенность. То, что предлагают Украину не удовлетворяет. Нам сейчас главное не сломаться, не клюнуть на это", - считает таролог.

Стелла отмечает, что карты Таро говорят - "подожди до июля". Она считает, что сейчас нельзя соглашаться на эти переговоры.

"Если дожмем до июня - это будет грандиозно. Внутри 2024 года будет глобальная трансформация. Если мы дотянем до июля - можно будет говорить, что мы выходим на финишную прямую. Если не выстоим - нам конец", - говорит Стелла.

Она добавила, что в этот период Путин может потерять в России власть.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, таролог предусмотрела увольнение одной из областей Украины.

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