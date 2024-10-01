Таролог сделала предсказание о роли Китая и "друзей мира": закончит ли это войну в Украине

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова сделала предсказание по "мирной" инициативе Китая.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Китай вместе со своими «друзьями мира» прекрасно понимают, что они должны будут наводить мостики со странами, которые поддерживают нас. И эта платформа, как голубь мира, - может долететь, а может нет. Это похоже на то, что мы конкретными действиями поддерживаем Россию, но не уверены, что она победит. А потому будем урегулировать ситуацию"», - сказала Яна Пасынкова.

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