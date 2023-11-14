Татуированная бабушка показала, как выглядела до экстремального перевоплощения – фото

Она начала делать тату около 10 лет назад.

Татуированная бабушка поделилась ретроспективными фото, как выглядела девять лет назад – до того, как сделала огромную трансформацию, потратив около 30 000 евро.

Об этом пишет Daily Star.

56-летняя Керстин Тристан из Германии начала свое экстремальное путешествие, когда ей было за 40. Теперь ее тело покрыто яркими рисунками, в том числе цветами, бабочками и леопардовыми принтами. Она охотно ведет свой блог в Instagram и регулярно хвастается своими хитроумными узорами.

Керстин Тристан / Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

На днях Керстин решила показать своим фанам, как она выглядела до трансформации. Бабушка запостила коллаж, где одна фотография сделана 5 ноября в 2014 году, а другая – 5 ноября в 2023 году.

Керстин Тристан / Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

На первом снимке у Керстин нет видимых татуировок и она одета в более скромную одежду. Через девять лет можно увидеть татуированную бабушку с чернилами на руках, туловище и шее, а также на лбу. У нее также есть несколько пирсингов, в том числе в носу и ушах.

Керстин Тристан / Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

Теперь у Тристан более яркий стиль. Женщина также любит носить более смелый макияж, накладные ресницы и экспериментирует с прической.

Керстин Тристан / Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

Ее поклонники были ошеломлены трансформацией:

Татуировки перенесли на другой уровень красоты. Ошеломляюще. Очевидно, твоя татуированная трансформация – лучшая версия тебя

С каждым часом ты выглядишь красивее

Роскошно! Люблю тату

Керстин впервые сделала татуировку более десяти лет назад, когда стала чувствовать себя неловко. Женщина быстро "подсела на чернила" и с тех пор потратила почти 30 000 евро на свою коллекцию боди-арта, покрывающую ее с головы до ног.

Керстин Тристан / Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

Теперь она чувствует себя гораздо увереннее: "Когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу красивый луг, полный цветов, которые нужно любить".

Напомним, огромный имплантат в ягодице "человека-Барби" лопнул после укуса пчелы. Она потратила на пластику 800 тысяч фунтов стерлингов.

Читайте также: