Татуированную кожу снимают с мертвого человека и дарят семье покойного: что это за новая услуга

Сервис уже доступен в Великобритании и Канаде.
Татуировщики теперь могут быть уверены, что их чернила останутся навсегда благодаря необычному шагу одной компании.
Она сосредоточена на разработке вечного памятника в виде настоящей татуировки, снятой с кожи человека, которую после удаления можно оформить в рамку и "достойно" подарить семье.
Их цель – помочь людям продолжать нести историю своих близких, гарантируя, что их "дух и наследие" будут жить долгие годы.
Некоторым это может показаться необычной идеей, но теперь сервис доступен в Великобритании и Канаде.
Когда умирает член семьи или друг, все, что нужно сделать, это посетить веб-сайт, чтобы узнать, где ближайший поставщик медицинских услуг. Если похоронное бюро или крематорий не указан в списке, семья может попросить их помочь добраться до службы.
Затем близким посылают комплект для восстановления, содержащий все необходимые документы и материалы для восстановления татуировки умершего человека.
После завершения процесса семья может рассчитывать на получение татуировки в течение трех месяцев.
Напомним, девушка потратила 64 тысячи долларов на свое "демоническое" перевоплощение. Татуированные глазные яблоки, острые зубы и раздвоенный язык – это лишь некоторые из дорогостоящих косметических процедур, которые сделала модель Кирстин Миллиган.
Читайте также: