Татуированную кожу снимают с мертвого человека и дарят семье покойного: что это за новая услуга

Сервис уже доступен в Великобритании и Канаде.

Татуировщики теперь могут быть уверены, что их чернила останутся навсегда благодаря необычному шагу одной компании.

Она сосредоточена на разработке вечного памятника в виде настоящей татуировки, снятой с кожи человека, которую после удаления можно оформить в рамку и "достойно" подарить семье.

После удаления кожу помещают в рамку. / Фото: savemyink.tattoo

Их цель – помочь людям продолжать нести историю своих близких, гарантируя, что их "дух и наследие" будут жить долгие годы.

Сервис доступен в Великобритании и Канаде. / Фото: savemyink.tattoo

Некоторым это может показаться необычной идеей, но теперь сервис доступен в Великобритании и Канаде.

Когда умирает член семьи или друг, все, что нужно сделать, это посетить веб-сайт, чтобы узнать, где ближайший поставщик медицинских услуг. Если похоронное бюро или крематорий не указан в списке, семья может попросить их помочь добраться до службы.

Семья может получить готовую работу в течение трех месяцев. / Фото: savemyink.tattoo

Затем близким посылают комплект для восстановления, содержащий все необходимые документы и материалы для восстановления татуировки умершего человека.

Тату мертвого человека / Фото: savemyink.tattoo

После завершения процесса семья может рассчитывать на получение татуировки в течение трех месяцев.

Напомним, девушка потратила 64 тысячи долларов на свое "демоническое" перевоплощение. Татуированные глазные яблоки, острые зубы и раздвоенный язык – это лишь некоторые из дорогостоящих косметических процедур, которые сделала модель Кирстин Миллиган.

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