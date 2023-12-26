Таунхаус из "Один дома 2" выставили на продажу: сколько он стоит и какой внутри (фото)

Таунхаус в Верхнем Уест-Сайде, где снимали фильм "Один дома 2: потерянный в Нью-Йорке", выставили на продажу.

Об этом пишет nypost.com.

Дом, где Кевин защищал себя от "липких бандитов", продается за 6,7 миллиона долларов.

В доме есть четыре спальни и пять ванных комнат. Он был на рынке девять месяцев, даже после того, как продавцы снизили цену с 7,6 миллиона долларов США в апреле, а затем снова в июле. В 2009 году дом был продан за 4,7 миллиона долларов.

Таунхаус из "Один дома 2" / Фото: The Townhouse Experts

По словам Декстера Эрриери, агента по листингу и президента Vandenberg, Townhouse Experts, за последние несколько недель наблюдается "всплеск" показов, пятиэтажного таунхауса 19 века, поскольку процентные ставки, похоже, стабилизированы.

Таунхаус из "Один дома 2" / Фото: The Townhouse Experts

Кроме частного сада, залитой солнцем террасы и винного погреба с климатическим контролем, здесь есть красивая лепнина и высокие потолки. Также новый владелец не забудет, что в доме снимали культовую комедию, поскольку живущая там семья "все еще получает письма от детей, которые пишут об "Один дома", сказал Эрриери.

Таунхаус из "Один дома 2" / Фото: The Townhouse Experts

В ленте "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" рассказывается история маленького Кевина Макаллистера, который потерялся и спасается от двух неуклюжих грабителей. Мальчик устанавливает ловушки в таунхаусе, которым владеет его дядя Роб.

Таунхаус из "Один дома 2" / Фото: 20thCentFox/Everett Collection

Напомним, издание The New York Times подсчитало состояние семьи Маккалистеров из фильма "Один дома". Стало известно, насколько они были богатыми.

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