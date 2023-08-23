Тайна 123-летнего дома: старое снаружи жилище на продажу поражает своим интерьером (фото)

За старым фасадом скрыто настоящее чудо.
В австралийском городе Мельбурн, в районе Торнбери, расположен дом, фото которого разлетелось по Сети. А все потому, что за старым экстерьером скрыт впечатляющий модерн.
Об этом говорится в материале realestate.
Дом в Торнбере выставлен на продажу. Он стоит 1,358 миллиона долларов США, что почти вдвое превышает его среднюю цену 10 лет назад (692 500 долларов США) и вырос на 16,1% только за последние три года.
По словам аукционист Стефана Ди Лорето, не только образ жизни и гостеприимство привлекают к Торнбери кучу покупателей, но и стиль и архитектура многих обновленных старинных домов, выстроенных на зеленых пригородных улицах.
Среди них стильное здание площадью 303 кв метров по улице Александра, 32.
Хозяева дома — молодая семья, которая приживает здесь с 2013 года, однако хочет расширяться и изменить район, поэтому выставила его на продажу.
"Две спальни присоединяются к центральной ванной комнате на первом этаже, а также роскошной кухне, подчеркнутой высокими потолками собора", — рассказывает специалист.
Оттуда можно выйти на задний дворик.
На верхнем этаже расположена просторная спальня с современной ванной комнатой. Рядом есть небольшой кабинет со старинными элементами, которые намеренно сохранили. Также по всему дому можно заметить оригинальные камины.
Жилье планируют продать на аукционе, который пройдет 2 сентября.
Тем временем в США хозяйка дома попросила о помощи и распознавании загадочного животного, которое она поймала на камеру в своем дворе.
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