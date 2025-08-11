Тайна Бермудского треугольника: почему на самом деле исчезают корабли и самолеты

Австралийский ученый считает, что тайны Бермудского треугольника не существует

Более 70 лет Бермудский треугольник , также известный как «Море гуду» или «Логотно потерянных», возбуждал воображение людей. Это загадочная территория в Атлантическом океане, где, по слухам, бесследно исчезали корабли и самолеты. Популярные теории варьировались от угонов инопланетянами до подводных энергетических лучей из потерянной Атлантиды. Но австралийский ученый Карл Крушельницкий утверждает, что никакой тайны никогда не было.

Об этом пишет The Independent.

Человеческая ошибка и плохая погода — главные причины

По мнению ученого, высокое количество исчезновений объясняется прозаическими факторами: человеческими ошибками, плохой погодой и чрезвычайно интенсивным движением. Бермудский треугольник охватывает огромную площадь — более 700 000 квадратных километров, и расположен недалеко от США, что делает его одним из самых оживленных морских и воздушных коридоров в мире.

Крушельницкий утверждает, что если сравнить количество исчезновений с большим потоком проходящих через эту зону кораблей и самолетов, окажется, что количество катастроф в процентном соотношении такое же, как и в любой другой части мира. Эту информацию, по словам ученого, подтверждают страховая компания Ллойдс в Лондоне и Береговая охрана США.

«Количество исчезновений в Бермудском треугольнике такое же, как и в любой точке мира, в процентном соотношении», — отмечает Крушельницкий.

Развенчание мифа о «рейсе 19»

Наибольший вклад в появление легенд о Бермудском треугольнике внесло исчезновение так называемого «рейса 19» — пяти торпедоносцев ВМС США, которые 5 декабря 1945 года вылетели на тренировочную миссию и бесследно исчезли.

Карл Крушельницкий развенчивает эти факты. Во-первых, погода в тот день была далеко не идеальной, как утверждал автор теорий о тайне Бермудского треугольника Винсент Гаддис, а волны достигали 15 метров. Во-вторых, командиром «рейса 19» был лейтенант Чарльз Тейлор, у которого была плохая репутация: он часто терялся и дважды разбивал самолет.

Крушельницкий добавляет, что предшествовавшие исчезновению радиопереговоры свидетельствуют о дезориентации команды.

«Если вы почитаете радиопереговоры, некоторые младшие пилоты говорят: Почему бы нам не полететь на запад? ', а пилот говорит: 'Почему бы нам не полететь на восток? '», - рассказал ученый.

Эта ошибка ориентации в пространстве заставила их лететь дальше в глубь Атлантики. А спасательный самолет, по словам Крушельницкого, совсем не пропал бесследно, как утверждали мистификаторы. Были свидетели взрыва, а также обнаружили нефтяные пятна и обломки. Впоследствии выяснилось, что самолет этой модели имел прозвище "летательный бензобак" из-за технических недостатков топливной системы.

Устойчивость мифов

Несмотря на рациональные объяснения, миф о Бермудском треугольнике оказался чрезвычайно устойчивым. К примеру, книга Чарльза Берлитца «Бермудский треугольник», опубликованная в 1974 году, разошлась тиражом 20 миллионов экземпляров. Она содержала немало недостоверных фактов, например историю с кораблем «Мэри Селест», который якобы исчез в Бермудском треугольнике, хотя на самом деле его нашли у Азорских островов.

Впоследствии появлялись новые научно-подобные теории. Одна из них утверждала, что причиной исчезновений являются взрывные выбросы метана из морского дна. Огромные пузырьки газа могли снизить плотность воды, заставляя корабли тонуть. Однако, как заявил ученый из Геологической службы США, последние такие естественные выбросы у побережья США произошли около 15 000 лет назад, когда «самые технологичные суда людей были, вероятно, не более чем выдолбленными бревнами». Таким образом, миф о Бермудском треугольнике остается живым не благодаря научным фактам, а благодаря любви людей к тайнам и неизведанному.

