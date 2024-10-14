Тайна "человека в каноэ": через 22 года на пляж выбросило бутылку с посланием мошенника – фото

Послание в бутылке, предположительно принадлежащее каноисту Джону Дарвину, вынесло на британский пляж – через 22 года после того, как оно якобы было написано во время последнего "рокового" путешествия мошенника.

Об этом пишет Daily Star.

12-летний мальчик совершил шокирующее открытие, когда убирал мусор на уединенном участке пляжа в Истборне. Когда мальчик открыл пластиковую бутылку из-под воды и прочитал ее содержимое, ни он, ни его 43-летняя мама не догадывались о значении находки.

Но, вернувшись домой, они загуглили имя и адрес и не могли поверить, что ее владельцем оказался мошенник Дарвин, сидевший в тюрьме и инсценировавший собственную смерть в море в марте в 2002 году, чтобы его жена могла получить 250 000 фунтов стерлингов по страховке жизни.

Послание в бутылке / Фото: Triangle News

Оказывается, письмо было написано 21 марта в 2002 году, в день, когда Дарвин вышел в море на своем каяке в Ситон Кери, графство Дарем, прежде чем исчезнуть. После того, как его жена Энн заявила о его исчезновении, начались массовые поиски на суше и на море, но было найдено лишь весло Дарвина, а за ним – его разбитое каноэ.

Считалось, что он погиб, но на самом деле он все сымитировал, отрастил бороду и жил в чулане рядом с домом супругов. Письмо было найдено 28 августа во время необычно низкого прилива на морском курорте Восточного Сассекса.

Там было написано: "Четверг 21 марта 2002 года. Уважаемый нашедший. Пожалуйста, напишите и сообщите мне, где вы нашли бутылку. Мне 51 год, я каноист, родился 14 августа в 1950 году. Джон Рональд Дарвин, 3 The Cliff, Ситон Кери, Хартлпул, графство Дарем".

Послание в бутылке / Фото: Triangle News

Мама парня, нашедшего бутылку, родом из Кроуборо, рассказала: "Был отлив, и она просто лежала в очень тихом месте на пляже. Мы подошли, чтобы подобрать ее, потому что думали, что кто-то насорил. Мой сын открыл ее и вытащил кусок свернутого в рулон компьютерной бумаги формата А4, на которой была написана от руки записка. Нам понадобилось некоторое время, чтобы расшифровать надпись, но мы были довольно удивлены, увидев, что она датирована 2002 годом. Восхищенные, мы загуглили адрес, чтобы проверить, проживает ли этот человек. На самом деле они продали здание в 2007 году. Затем мы поискали имя в Facebook, поскольку нам было интересно узнать, от кого эта записка, и можем ли мы связаться с ними, чтобы сообщить, что нашли ее через 22 года. Затем я еще раз посмотрела на имя, место и дату и поняла, что этим человеком может быть печально известный Джон Дарвин, инсценировавший свою смерть много лет назад. Конечно, я была настроена скептически, но чем больше я смотрела на него, тем больше убеждалась в том, что его мог написать именно Каноэмэн. Кто сейчас использует эту бумагу для принтера? Бумага пахнет очень старой и была вся скомканна и повреждена. Я могу только представить, что он написал это перед тем, как отправился в путешествие на каноэ, чтобы это выглядело так, будто он собирался вернуться. Возможно, он думал, что бумагу скорее смоет, и люди поверят, что он трагически погиб в море".

Джон Дарвин / Фото: PA

Сначала все полагали, что Джон погиб во время несчастного случая на каноэ, а Энн использовала деньги, чтобы выплатить ипотеку в размере 130 000 фунтов стерлингов. Невероятно, но Джон появился живым в декабре в 2007 году, спустя пять с половиной лет после исчезновения, утверждая, что ничего не помнит о событиях.

Но у полиции возникли подозрения после того, как они увидели фотографию его и Энн в Панаме, где они искали дом за год до этого.

Пару обвинили в мошенничестве и в 2008 году приговорили к более чем шести годам заключения. Сейчас Джон Дарвин живет на Филиппинах со своей новой супругой Мерси Авилой Дарвин.

На этой неделе она сказала, что не верит, что ее муж выбросил бутылку в море, добавив: "Это не его рук дело".

Но доктор Баблу Синха, старший научный сотрудник группы моделирования морских систем в Национальном океанографическом центре, считает, что долгое путешествие бутылки вполне возможно. Он сказал, что бутылка могла двигаться против часовой стрелки от Ситон Кери до Скаггерака, а затем выйти из Северного моря через Норвежское прибрежное течение, следующее на северо-восток к Гренландскому морю.

Напомним, в записях Ньютона нашли предсказание, когда наступит конец света. Он определил конкретную дату конца света с помощью тщательного изучения Библии и других религиозных текстов, предсказав, что нынешний мир будет заменен буквальным Царством Небесным на Земле.

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